Des classements solides dans les principaux métros permettent d’accélérer le cycle haussier.

Les nouveaux lancements de Godrej Properties (GPL) ont repris au deuxième trimestre, ce qui devrait contribuer à une forte reprise des ventes d’un trimestre sur l’autre (QoQ). Le flux d’informations sur le déploiement du capital n’a pas encore été communiqué, bien que la concurrence pour les transactions importantes soit encore faible et que la capacité de financement de GPL soit parmi les meilleures.

Nous pensons que le positionnement solide de GPL (Top-4 à Bangalore, Pune, NCR) lui fournirait un bon levier pour la reprise du cycle immobilier. Nous réitérons Acheter avec un objectif de cours de Rs 1 974.

Les nouveaux lancements de GPL (6,9 millions de pieds carrés) ont été considérablement inférieurs aux ventes (11,6 millions de pieds carrés) ; entraînant un épuisement des stocks et par conséquent des ventes plus faibles au premier trimestre. La direction avait guidé la reprise des nouveaux lancements à partir du deuxième trimestre. Nos vérifications de canaux suggèrent que la dynamique de lancement de GPL s’est en effet accélérée avec de nouveaux lancements effectués sur les quatre micro-marchés clés au deuxième trimestre.

Selon nos vérifications, les projets lancés comprennent — Ananda, Bangalore (0,7 m sf); Hill-Retreat, Pune (0,5 m sf); Woods Phase-2, Noida (0,8 m sf) et nouvelles versions de tours à City, Panvel, etc.

GPL avait déjà souligné l’amélioration de la dynamique des ventes avec des ventes de juillet à Rs 490 crore (98% du T1) et les attentes conséquentes d’un solide T2. Nous pensons que l’élan de juillet s’est probablement maintenu à mesure que de nouveaux lancements surviennent.

Dans l’ensemble, pour l’exercice 22, GPL dispose d’un nouveau pipeline de lancement de 13,3 millions de pieds carrés et si 8 à 10 millions de pieds carrés sont lancés (environ 60 à 75 % de l’objectif), les préventes pourraient augmenter à deux chiffres au cours de l’exercice 22. La demande reste forte sur tous les marchés et, en tant que tels, les nouveaux lancements devraient connaître des taux de vente élevés.

L'enthousiasme récent autour du boom de la technologie/des startups (lien) entraînant les ventes de logements dans les villes axées sur la technologie ; ou notre conviction (lien) que NCR figure parmi les marchés les mieux placés sur le plan cyclique pourrait bien être jouée via GPL.

