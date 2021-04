Réitérez «acheter» sur SAIL; s’attendre à ce que les volumes affichent un TCAC de 9%

SAIL a enregistré ses volumes trimestriels les plus élevés de son histoire à 4,27 tm (provisoire) au 4TFY21 (+ 14% en glissement annuel; + 3% en T / T).

SAIL, dans un communiqué de presse, a indiqué avoir réduit sa dette brute de 161 milliards de roupies (30%) au cours de l’exercice 21 à 353 milliards de roupies (hors dettes locatives). Nous estimons la dette brute de SAIL à la fin du 4TFY21 à 380 milliards de roupies, y compris les dettes de location. Au 4QFY21, la société a réduit sa dette brute de 86,3 milliards de roupies (23% QoQ).

SAIL a enregistré ses volumes trimestriels les plus élevés de son histoire à 4,27 tm (provisoire) au 4TFY21 (+ 14% en glissement annuel; + 3% en T / T). En conséquence, elle a également réalisé son chiffre d’affaires annuel le plus élevé jamais atteint, soit 14,87 tm en FY21 (+ 4% YoY). La production d’acier brut a augmenté de 6% YoY / 4% QoQ à 4,55 tm. La production d’acier brut s’est établie à 15,21 tm (en baisse de 6% en glissement annuel) en raison des verrouillages menés par Covid.

Nous nous attendons à ce que les volumes de SAIL affichent un TCAC de 9% à 17,5 tm sur les exercices 21-23, grâce à une demande améliorée et à une utilisation croissante des capacités. Nous estimons que la dette nette de SAIL diminuera de 233 milliards de roupies (56 roupies / action) à 305 milliards de roupies (74 roupies / action) sur les exercices 20-23E – sur le dos d’un EBITDA CAGR de 36% à 145 milliards de roupies sur les exercices 20-22E. Chez CMP, l’action se négocie à 4,5x FY22E EV / EBITDA et 0,5x P / B. Nous valorisons l’action à 5x FY22E EV / EBITDA à Rs 104 / action, ce qui implique un P / B cible de 0,8x (moyenne historique de 0,7x). Répétez «acheter».

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.