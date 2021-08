Rejet écologiste de la réintroduction de l’aigle en Espagne

08/08/2021 à 8h33 CEST

L’annonce de la réintroduction de l’aigle européen dans les Asturies a provoqué un rejet frontal du mouvement écologiste. Les écologistes considèrent que l’argent public devrait aller à d’autres espèces menacées ou vulnérables. Ainsi, plusieurs groupes ont revendiqué la arrêt du projet de réintroduction de cet oiseau de proie grand, semblable à un aigle, disparu en Espagne au XIXe siècle.

“À la lumière de grand nombre d’espèces asturiennes en danger ou vulnérables à l’extinction que la grande majorité n’a pas une protection suffisante ou ne bénéficie d’aucun investissement de l’argent public dans des mesures de conservation, la nouvelle que des ressources publiques vont être investies dans la réintroduction du pigargo & rdquor; est surprenante et inattendue, déclare la Coordinadora Ecoloxista d ‘ Asturies.

L’aigle-aigle eurasien (Haliaeetus albicilla) est un espèces non menacées et s’accroissant dans son immense aire de répartition qui s’étend sur l’Europe centrale et occidentale et sur la majeure partie de l’Asie. C’est un grand aigle, qui se nourrit de poissons, d’oiseaux et de mammifères & rdquor;, ajoute le Coordonnateur.

Ce groupe considère que cette espèce ne devrait pas faire l’objet de mesures de conservation spécifiques, « Plus lorsque l’argent disponible est limité et que plusieurs centaines d’espèces sont en danger ou vulnérables à l’extinction dans les Asturies, comme le grand tétras, l’espèce la plus menacée actuellement & rdquor ;.

Violation de la législation en vigueur

Violation de la législation en vigueurLes écologistes considèrent qu’il y a également eu une violation de la législation en vigueur, puisque le projet de réintroduction ne serait pas conforme à l’exigence légale de participation et d’audition du public qui comprend la loi de 2006 qui réglemente les droits d’accès à l’information, de participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement.

Cette exigence est également expressément indiquée à l’article 55. « Réintroduction d’espèces sauvages indigènes éteintes », de la loi sur le patrimoine naturel et la biodiversité, de 2007.

Ces évaluations ont conduit la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies à envoyer au ministère des Affaires rurales et de la Cohésion territoriale du gouvernement des Asturies une lettre contenant cinq demandes :

1.Le investissement d’argent public dans les mesures de conservation pour toutes les espèces dans le « Catalogue régional des espèces menacées » et le « Catalogue espagnol des espèces menacées » (dans lequel, évidemment, l’aigle n’apparaît pas).

2.le continuation (en vue d’obtenir l’approbation finale) du traitement commencé en 2017 de la nouvelle liste et du nouveau catalogue, avec l’inclusion des espèces collectées et présentées au gouvernement des Asturies dans le cadre de la période de participation du public par la Coordinadora Ecoloxista d’ Asturies.

3.le paralysie du projet de réintroduction de l’aigle, en redirigeant toutes les ressources et moyens publics vers des mesures de conservation des espèces asturiennes en danger ou vulnérables à l’extinction.

4.le conformité de l’exigence légale de participation et d’audience publique du projet de réintroduction de l’aigle.

5.le interdiction du lâcher dans le milieu naturel des aigles et du retour des individus en Norvège.

Objectif, établir une population reproductrice en Espagne

Objectif, établir une population reproductrice en EspagneLe « Projet Pigargo » est déjà en cours, après l’arrivée dans les Asturies, lundi dernier, de neuf spécimens de Norvège, qui sont déjà dans des cages à proximité de la ville de Pimiango, dans la municipalité de Ribadedeva.

Les oiseaux s’acclimateront à l’environnement pour être ensuite relâchés. Le MITECO surveillera les déplacements de ces oiseaux grâce à la mise en place d’émetteurs GPS, qui permettront d’obtenir des informations sur leur activité lorsque, vers l’automne, ils seront définitivement relâchés.

L’idée est lâcher dans les Asturies jusqu’à vingt spécimens pendant au moins les cinq prochaines années. L’objectif est d’établir une population reproductrice de l’espèce en Espagne à l’avenir.

Le projet est promu par l’entité écologiste GREFA et le Ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO), avec la participation des gouvernements de la Principauté et de Cantabrie, ainsi que la Mairie de Ribadedeva.

Une initiative similaire à celle qui démarre actuellement dans les Asturies a permis Écosse volent déjà un bon nombre de paires. Cette même année, ils ont également été envoyés à Irlande plus d’une vingtaine d’exemplaires.

De grandes attentes en Norvège avec le ‘Pigargo Project’

De grandes attentes en Norvège avec le ‘Pigargo Project’“Nous savons que les autorités norvégiennes et les experts de ce pays ont de grandes attentes pour le projet qui démarre actuellement en Espagne”, déclare Ernesto Álvarez, président du GREFA.

L’aigle européen est inclus dans la « Liste des espèces éteintes dans l’environnement naturel espagnol ». C’est un oiseau qui peut atteindre une envergure allant jusqu’à 2,5 mètres et une longueur de plus de 90 centimètres.

Il habite diverses zones humides, des rivages rocheux dans la mer aux grandes rivières et marais. Présente un régime aussi très largeBien que généralement à base de poisson, il attrape vivant, mourant ou mort. Il consomme également des oiseaux de mer, des mammifères, des charognes et des rejets de poissons.

Il est situé dans une grande partie de l’Europe et de l’Asie du Nord, atteignant également l’Islande et le Groenland à l’ouest. Au cours des dernières décennies, l’espèce Elle augmente et s’étend progressivement en Europe occidentale.à.

Les derniers enregistrements d’observations en Espagne ont été localisés jusqu’à récemment entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle, bien qu’au cours de ce siècle, il y ait eu trois citations approuvées, tous des spécimens immatures, à Majorque, en Cantabrie et en Navarre.

