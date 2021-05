Rejeté en 2012, ce diagnostic de maladies GOP est désormais devenu indéniable ⋆ .

L’essai décrivait les extrémistes du Congrès, leur rejet de la vérité, un parti se transformant en autoritaires ou «un culte apocalyptique». Il portait un titre frappant: «Disons-le simplement: les républicains sont le problème.» Il ne mentionnait pas Marjorie Taylor Greene, l’insurrection meurtrière du 6 janvier ou le grand mensonge de Donald Trump. En fait, les mots «Donald Trump» n’apparaissaient pas du tout. Publié en 2012, cet article du Washington Post démontre plus que la prévoyance de ses auteurs politologues, Tom Mann de la Brookings Institution de centre-gauche et Norm Ornstein du centre- à droite American Enterprise Institute. Cela montre que la maladie au sein du Parti républicain s’était répandue bien avant que Trump ne la métastase. opposition ”- n’a pas été largement acceptée à l’époque. De nombreux journalistes se sont joints à des républicains de premier plan pour les licencier.

Voici les 63 républicains qui ont voté contre le projet de loi sur les crimes haineux anti-asiatiques «Ultra, ultra libéraux» dont les opinions «n’ont aucun poids avec moi», se moque le chef du GOP du Sénat, Mitch McConnell. Newsletter. “Fermer le dialogue”

“Je pensais qu’ils surestimaient les choses”, se souvient le républicain Charlie Dent, alors en train de servir son quatrième mandat à la Chambre en Pennsylvanie. “Des gens comme moi pensaient:” Ouais, il y a des gens bizarres dans les parages, mais allez, ” »Déclare William Kristol, qui rédigeait alors le magazine conservateur Weekly Standard. Avec John Boehner comme président de la Chambre et Mitt Romney remportant l’investiture présidentielle du GOP, Kristol a vu le courant dominant républicain toujours aux commandes.

Face à la réalité

Tous ont depuis été frappés par la réalité. Ce qui a affaibli le parti en 2012 s’est aggravé: le magazine de Kristol, ayant divergé de l’orthodoxie de l’ère Trump, n’existe plus. Parmi ses premières sources de réconfort: Boehner a fui le Congrès pour écrire un livre décriant le dysfonctionnement de ses collègues; Romney est devenu un paria en tant que seul sénateur républicain à avoir voté à deux reprises pour condamner Trump pour des accusations de destitution. McConnell a été secoué par la violence à l’intérieur du Capitole des États-Unis pour laquelle il a déclaré le président républicain vaincu «pratiquement et moralement responsable». «Un pays et un système comme le nôtre doivent avoir deux partis au pouvoir puissants. Le fait est que nous n’en avons qu’un seul.

Comment une commission autrefois bipartite pour enquêter sur l’émeute du Capitole s’est effondrée «C’est une image sombre pour un avenir prévisible», ajoute Ornstein. «Nous courons un risque sérieux de perdre notre démocratie.» Les responsables du GOP continuent de montrer pourquoi. Il ne suffit plus de nier les faits scientifiques sur le changement climatique. Les républicains de la Chambre ont fait de l’honnêteté une disqualification pour la direction du parti. Ils ont renvoyé la représentante Liz Cheney de la présidence de la conférence pour avoir refusé d’obscurcir la vérité sur la victoire du président Joe Biden. Selon les sondages, la plupart des républicains de la base croient aux mensonges de Trump sur la fraude électorale.Mann et Ornstein ont décrit le refus des chefs de parti de contenir des législateurs comme Allen West of Florida, qui a faussement affirmé que «78 à 81» démocrates du Congrès étaient des communistes. Hors du Congrès et délocalisé, West préside désormais le Texas GOP.

Ça a empiré

Ses successeurs de 2021 sont devenus plus huppés. Greene a remporté un siège à la Chambre de la Géorgie l’année dernière après avoir exprimé son soutien aux fantasmes bizarres de QAnon, qui lient les démocrates à la pédophilie.Lorsque Mann et Ornstein ont écrit leur article de 2012, les républicains du Tea Party avaient menacé l’économie américaine d’une crise de la dette. Mais l’insurrection de cette année a créé une menace physique – pour la police du Capitole, les législateurs des deux parties, même le vice-président de l’époque Mike Pence.Cheney prévient que Trump pourrait inciter à de nouvelles violences. Elle a déclaré à Jake Tapper de CNN que les collègues du GOP de la Chambre avaient voté contre la destitution de Trump parce qu’ils avaient «peur, dans certains cas, pour leur vie». convention; il a maintenant lancé une candidature au Sénat du GOP. Un sondage de l’AEI cette année a révélé que la plupart des républicains s’accordaient à dire que «le mode de vie américain traditionnel disparaît si vite que nous devrons peut-être recourir à la force pour le sauver».

Les républicains choisissent le pouvoir plutôt que la vérité alors que les espoirs d’une commission bipartite du 6 janvier diminuent. Le pays continue de devenir moins blanc, moins chrétien, moins rémunérateur pour les travailleurs sans compétences techniques avancées ni enseignement supérieur.La base de vote du GOP est de plus en plus dominée par des Blancs évangéliques plus âgés, cols bleus et évangéliques dans les villes et les zones rurales en retard sur le plan économique. Les médias conservateurs attisent la colère des nativistes face à leur perte de statut et de pouvoir. Les démocrates ont attiré plus de votes populaires lors de sept des huit dernières élections présidentielles.

Donc, dans des États clés comme la Géorgie, utilisant les mensonges de Trump comme carburant, les républicains recherchent maintenant de nouvelles règles électorales pour les aider à gagner. », Dit Dent. Il a récemment rejoint plus de 100 éminents républicains dans une lettre implorant le GOP de «se consacrer à nouveau aux idéaux fondateurs». La condamnation de Trump a suggéré que le républicain le plus puissant restant à Washington pourrait tracer une nouvelle voie. Après l’annulation de l’insurrection, le sénateur du Kentucky, sept mandats, a agressé avec colère un «comportement criminel» qui «tentait de perturber notre démocratie». , Trump s’oppose à la mesure adoptée par la Chambre créant une commission bipartite de type 9/11 pour enquêter sur l’insurrection. Dépendant du soutien de l’ancien président, McCarthy a conduit la semaine dernière l’écrasante majorité des républicains de la Chambre à voter non. McConnell, lui aussi, s’est aligné. “J’ai pris la décision de m’opposer à la proposition biaisée et déséquilibrée des démocrates de la Chambre”, a-t-il déclaré . Cela garantit pratiquement qu’il mourra au Sénat par obstruction républicaine.

