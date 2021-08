Rejeté! Woke Mob ne peut pas annuler le lutin irlandais de combat de Notre Dame 10z viral

Contrairement aux timides propriétaires des Indians de Cleveland et des Chiefs de Kansas City, l’Université Notre Dame ne cède pas sous la pression du surnom sportif de la gestapo. L’ancien entraîneur de football Fighting Irish Lou Holtz non plus. Après qu’une enquête menée par Quality Logo ait dénigré le lutin Fighting Irish de Notre Dame, l’université et l’ancien entraîneur ont essentiellement dit au surnom de nazi de marteler le sable.

Le réveil d’ESPN Max Kellerman, co-animateur de First Take, avait également dénoncé le lutin. En 2018, il a crié que “Beaucoup d’Irlandais ne sont pas offensés” par la mascotte des Fighting Irish, “mais beaucoup le sont ! Cela devrait-il aussi changer? La réponse est… la réponse est oui ! Oui sans équivoque ! Les stéréotypes négatifs pernicieux des personnes marginalisées qui offensent même certains d’entre eux devraient être changés. Ce n’est pas si dur.”

Peut-être que le lutin a opéré sa magie. Mercredi soir, la mascotte de Notre-Dame a disparu de la page web répertoriant les pires mascottes du collège. Cependant, le lutin a reçu beaucoup d’amour de certains gros frappeurs avant que cela ne se produise. Et le surnom de gestapo a aussi mauvaise réputation.

L’université a publié une déclaration au Indianapolis Star défendant sa mascotte et a résisté à toute pression pour la changer.:

Il convient de noter … qu’il n’y a aucune comparaison entre le surnom et la mascotte de Notre Dame et les noms indiens et guerriers (et) les mascottes utilisées par d’autres institutions telles que l’équipe de la NFL anciennement connue sous le nom de Redskins. Aucune de ces institutions n’a été fondée ou nommée par des Amérindiens qui cherchaient à mettre en valeur leur patrimoine en utilisant des noms et des symboles associés à leur peuple.

Holtz, qui a remporté le championnat national à Notre Dame en 1988, est allé sur Fox & Friends pour exhorter les gens à se battre contre l’annulation de la culture.:

Les étudiants de Notre Dame, quand j’y ai entraîné pendant 11 ans, sont fiers de faire partie des Fighting Irish. Les Irlandais ont une grande tradition, etc. Mais pourquoi tout le monde doit-il dire ce que vous voulez faire ? Il y a beaucoup de choses que je n’aime pas et que je tolère. Cela fait partie de la vie. Cela fait partie des États-Unis. Cela fait partie de la liberté d’expression. Mais les gens, ils s’offusquent et essaient de vous intimider et de vous faire taire. Mais je pense qu’il est temps que la majorité silencieuse se lève et n’en dise plus. C’est ce que nous croyons, et c’est ce qui va continuer. C’est notre pays, et c’est ainsi qu’il a été fondé.

Holtz est également allé au-delà du surnom de gestapo. :

Les gens n’aiment pas le drapeau. Ils n’aiment pas le serment d’allégeance. Tout ce qu’ils n’aiment pas dans ce monde – les Peaux-Rouges. Bon Dieu sait. Ayons la capacité de nous lever. J’avais l’habitude de penser que le premier amendement disait que j’avais la liberté d’expression pour dire ce que je veux et dire ce que je ressens. Mais ne soyons plus intimidés. Il est temps que la majorité silencieuse se lève.

David Hookstead, le rédacteur en chef des sports et du divertissement pour The Daily Caller, a également fustigé la culture de l’annulation. Nous vivons « à une époque incroyablement stupide et les décisions sont rarement motivées par le bon sens », a-t-il écrit. “Ils sont presque toujours conduits par celui qui crie le plus fort et fait le plus honte.”

Le mois dernier, le club de baseball des Cleveland Indians a annoncé qu’il céderait pour surnommer la pression de la gestapo et a changé son nom en Guardians. Ensuite, les chefs ont fait de même et ont envoyé leur mascotte, un vrai cheval vivant nommé Warpaint, au pâturage.

Pour une fois, la foule d’annulations réveillées obtient un rejet bien mérité.