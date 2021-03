Rejeter la théorie des germes de Rockefeller une fois pour toutes ⋆ .

par Jon Rappoport, No More Fake News:

Remarque: Dans un certain nombre d’articles, j’ai présenté des preuves convaincantes que les décès attribués au COVID-19 peuvent être expliqués sans référence à un virus. De plus, quels que soient les mérites des «traitements alternatifs», je ne vois aucune preuve convaincante que leur action ait quoi que ce soit à voir avec la «neutralisation d’un virus».

Toute la fraude COVID tragique, criminelle, meurtrière, stupide et farfelue est basée sur cent ans de médecine Rockefeller – une tyrannie pharmaceutique dans laquelle le titre durable est:

UNE MALADIE, UN GERME.

C’est la devise gravée sur la porte du cartel médical.

—Des milliers de maladies dites distinctes, chacune causée par un germe individuel.

«Tuez chaque germe avec un médicament toxique, prévenez chaque germe avec un vaccin toxique.»

En l’absence de ces cent ans de fausse science et de propagande, la promotion du COVID-19 se serait déroulée comme une mauvaise blague. Quelques rires aigres, puis rien, sauf des gens qui continuent leur vie.

La santé globale d’un être humain est liée à des facteurs sans aucun rapport avec «une maladie, un germe».

Comme je l’ai cité, par exemple, à la fin d’un article récent –

«Le taux de mortalité combiné de la scarlatine, de la diphtérie, de la coqueluche et de la rougeole chez les enfants jusqu’à 15 ans montre que près de 90 pour cent de la baisse totale de la mortalité entre 1860 et 1965 s’était produite avant l’introduction des antibiotiques et la vaccination généralisée. En partie, cette récession peut être attribuée à l’amélioration du logement et à une diminution de la virulence des micro-organismes, mais le facteur de loin le plus important était une résistance plus élevée de l’hôte en raison d’une meilleure nutrition. Ivan Illich, Medical Nemesis, Bantam Books, 1977

Et Robert F Kennedy, Jr.: «Après avoir étudié en profondeur un siècle de données enregistrées, les Centers for Disease Control and Prevention et les chercheurs de Johns Hopkins ont conclu:« Ainsi, les vaccinations ne tiennent pas compte des baisses impressionnantes de la mortalité due aux maladies moitié du XXe siècle ».

«De même, en 1977, les épidémiologistes de l’Université de Boston (et mari et femme) John et Sonja McKinlay ont publié leurs travaux fondamentaux dans le Millbank Memorial Fund Quarterly sur le rôle que les vaccins (et autres interventions médicales) ont joué dans la baisse massive de 74% de la mortalité observée. au XXe siècle: «La contribution discutable des mesures médicales au déclin de la mortalité aux États-Unis au XXe siècle». »

«Dans cet article, qui était autrefois une lecture obligatoire dans les écoles de médecine américaines, les McKinlays ont souligné que 92,3% de la baisse du taux de mortalité s’est produite entre 1900 et 1950, avant que la plupart des vaccins n’existent, et que toutes les mesures médicales, y compris les antibiotiques et les chirurgies,» semblent avoir peu contribué à la baisse globale de la mortalité aux États-Unis depuis environ 1900 – ayant dans de nombreux cas été introduite plusieurs décennies après qu’un déclin marqué s’était déjà installé et n’ayant aucune influence détectable dans la plupart des cas ».

Le fonctionnement réel du système immunitaire (s’il s’agit d’un système) dépasse les hypothèses médicales actuelles.

«Les lymphocytes T, les lymphocytes B, les neutrophiles, les monocytes, les cellules tueuses naturelles, les protéines» sont soudés dans une histoire haletante sur une machine militaire qui attaque les envahisseurs de germes. Pousser tirer. Rechercher et détruire.

L’idée que CECI est ce qui crée la santé est absurde.

La vitalité positive est ce qui nous maintient en bonne santé.

Quelques facteurs de vitalité positive figurent sur la liste tyrannique COVID de ce qui devrait être écrasé: la survie financière; mélange ouvert d’amis et de membres de la famille; les gens qui regardent (démasqués) les gens; communication ouverte sans crainte de censure.

La nutrition et l’assainissement de base sont bien entendu des facteurs clés de vitalité.

Et puis nous avons le but dans la vie: où les gens déversent-ils leurs énergies créatrices?

De toute évidence, l’absence de traitements médicaux nocifs est nécessaire pour que la vitalité s’épanouisse.

La suppression de la VIE, afin d’arrêter un prétendu germe, est la mort institutionnalisée.

La médecine moderne est exposée de façon sensationnelle dans une revue que j’ai mentionnée des dizaines de fois au cours des 10 dernières années: rédigée par le célèbre docteur en santé publique de Johns Hopkins, Barbara Starfield, elle est intitulée: «La santé aux États-Unis est-elle vraiment la meilleure au monde? ? » Il a été publié dans le Journal of the American Medical Association le 26 juillet 2000.

