Rejig de l’indice Bank Nifty : HDFC Bank, IndusInd Bank pour voir les entrées de fonds ; SBI et ICICI Bank enregistrent des sorties de fonds

HDFC Bank, IndusInd Bank, AU Small Finance Bank et Bandhan Bank connaîtront aujourd’hui les entrées de fonds les plus élevées parmi les actions de Bank Nifty, alors que l’indice est rééquilibré. L’indice bancaire verra ses pondérations changer dans le cadre de la révision semestrielle de l’indice. Il n’y aura pas de nouvelles inclusions dans l’indice car aucune autre action de l’espace bancaire ne se qualifie pour remplacer l’un des composants existants. Selon Edelweiss Alternative Research, des sorties de fonds seront observées dans des actions telles que State Bank of India, ICICI Bank et Kotak Mahindra Bank.

“Selon notre meilleure compréhension et nos meilleurs calculs, nous avons effectué l’analyse du rééquilibrage des flux dirigés dans Nifty Bank alors que pratiquement aucune monnaie passive ne suit l’indice Private Bank”, a déclaré Edelweiss Alternative Research dans une note. La pondération de la HDFC Bank devrait passer à 28,94 % par rapport aux 27,80 % actuels, ce qui entraînerait 51,1 millions de dollars de rentrées de fonds. D’autre part, le poids du plus grand prêteur public, la State Bank of India, passera de 12,24% à 11,16%, se traduisant par des sorties de 48,6 millions de dollars. ICICI Bank devrait voir son poids réduit à 21,84 % par rapport aux 22,78 % actuels et donc des sorties de fonds d’une valeur de 38 millions de dollars.

Le rapport indique que le réalignement du poids dans les constituants de Nifty Bank et de Nifty Private Bank sera principalement mené par la nouvelle augmentation du capital de Federal Bank. Des indices astucieux sont examinés semestriellement sur la base de la capitalisation boursière moyenne sur six mois se terminant le 30 juillet. L’annonce de la même chose a été faite en août.

Entrées de fonds

-Banque HDFC – 51,1 millions de dollars

-IndusInd Bank – 24,9 millions de dollars

-UA Small Finance Bank – 11,2 millions de dollars

-Bandhan Bank – 8,5 millions de dollars

-Banque fédérale – 7,1 millions de dollars

-IDFC First Bank – 5,2 millions de dollars

-PNB – 4,8 millions de dollars

-RBL – 3,4 millions de dollars

Sorties de fonds

– Banque d’État de l’Inde – 48,6 millions de dollars

-Banque ICICI – 38 millions de dollars

-Kotak Mahindra Bank – 20,1 millions de dollars

-Axis Bank – 9,8 millions de dollars

