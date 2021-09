Rejina Pyo RTW printemps 2022 – WWD

Il s’agissait d’une collection très personnelle pour Rejina Pyo, qui voulait canaliser le désir de liberté et de légèreté qu’elle ressentait depuis un an.

Puisqu’elle se sent la plus libre dans l’eau, elle a choisi le London Aquatics Centre pour son retour sur le podium et a fait appel à une équipe de plongeurs pour ouvrir son spectacle en plongeant depuis les tours de plongée du centre vêtus de la nouvelle ligne de maillots de bain en nylon recyclé de Pyo.

Ailleurs, la créatrice a traduit son envie de liberté dans des tissus plus légers – se mettant au défi de s’éloigner de certains des matériaux structurés plus rigides dont elle avait fait sa signature – ainsi que des couches de transparence et des couleurs bien-être comme “vert acide” ou “orange coucher de soleil . “

Cette humeur a également suggéré un nouveau sentiment de confiance en Pyo, qui est de plus en plus à l’aise d’embrasser son côté plus doux et plus féminin et de montrer la silhouette féminine avec des silhouettes plus ajustées.

« Avant, nous pensions que la féminité forte concernait les costumes de sport et les tissus structurés, mais on a maintenant le sentiment que la nouvelle féminité consiste à embrasser la douceur et à l’utiliser comme une force au lieu de la cacher. J’avais envie d’améliorer et d’embrasser ce qui se trouve en dessous, plutôt que de construire sur le corps », a ajouté le designer.

Elle a également saupoudré de superbes impressions, développées à partir de photos qu’elle a prises dans les rues de New York et de Corée et destinées à capturer des fragments de ses souvenirs. Mais ce qui ressort vraiment, ce sont les illustrations d’une souris volant un morceau de pain, inspirées des livres d’histoires de son jeune fils. Éclaboussées sur des robes midi et des tricots amples, elles offraient une touche légère et s’intégraient bien au reste de la gamme qui offrait à la fois des pièces de couture faciles et des styles plus aventureux, des imprimés voyants aux chemises transparentes et aux pantalons en dentelle macramé.

« Je trouve que c’est respectueux de montrer des vêtements que les gens peuvent porter dans la réalité et qui correspondent à leurs besoins quotidiens », a déclaré Pyo.