Rejoignez CoinEx et obtenez les cadeaux d’anniversaire !

Le 24 décembre 2021, CoinEx célébrera son quatrième anniversaire, « Together 4ever ». En effet, après des années à traverser les ours redoutés et les taureaux bien-aimés du monde des actifs cryptographiques, CoinEx rejoint ses plus de 3 millions d’utilisateurs mondiaux. Et donc, célébrez cette occasion la plus spéciale. Cela a été une aventure des plus extraordinaires.

En particulier, pour remercier les anciens utilisateurs qui ont toujours été avec l’échange contre vents et marées. Aussi, pour les nouveaux utilisateurs qui viennent de rejoindre le monde de la crypto, CoinEx organisera une grande fête, le « Together 4ever », avec 10 millions de récompenses en $ CET pour tout le monde !

En 2021, vérifiez votre historique CoinEx

En fait, pour la communauté crypto, 2021 a été une année de croissance rapide, en ce qui concerne les actifs crypto. Maintenant, venez regarder de plus près l’année que vous avez passée avec CoinEx.

Soit dit en passant, le monde de la crypto a connu de nombreux changements en 2021 :

Bitcoin a dépassé Tesla en termes de capitalisation boursière. Les NFT continuent de prospérer, avec une influence croissante. Les géants de l’Internet, se sont essayés au domaine du métaverse.

Très important, bien que le marché des crypto-monnaies puisse monter et descendre en une journée, CoinEx a construit une présence mondiale. Et il a étendu son écosystème dans tous les pays et régions.

Réalisations obtenues

Cette année, CoinEx a pris des mesures stratégiques et construit son palmarès remarquable :

En avril, l’APY de 7 jours du compte financier de CoinEx, a réussi à atteindre un maximum de 26%. En juin, le CSC a lancé son réseau principal. En septembre, le CSC Global Hackathon Grants a eu lieu. En octobre, CoinEx a ajouté les nouvelles fonctionnalités comme Take-Profit et Stop-Loss. Désormais, il prend en charge 16 langues et propose plus de 400 services de jetons de premier plan.

Actuellement, vous pouvez consulter votre résumé unique et vous pourrez revivre tout votre voyage avec CoinEx. Chaque synthèse unique est générée sur la base des opérations que vous avez réalisées en 2021. Par exemple, commerce, création de marché, gestion de patrimoine. Ceci est un résumé numérique annuel. Ces chiffres vous montreront les performances que vous avez obtenues avec CoinEx tout au long de cette année.

10 millions CET pour tous et de nombreuses surprises supplémentaires

Fait amusant, à l’occasion de son 4e anniversaire, CoinEx commencera une célébration de 6 jours pour redonner aux utilisateurs du monde entier. L’événement sera librement accessible à tous, anciens et nouveaux utilisateurs. Venez sur CoinEx pour générer votre résumé unique et ainsi pouvoir partager les incroyables cadeaux de 10 millions de dollars CET.

Plus important encore, l’événement se déroulera du 24 décembre 2021-0:00 au 29 décembre 2021 (UTC).

Pour rejoindre «Together 4ever», vous devez suivre les étapes suivantes :

Inscrivez-vous / connectez-vous à votre compte CoinEx pendant l’événement. Autorisez CoinEx à « Générer un résumé annuel » sur la page de l’événement et consultez vos faits saillants de 2021. Recevez des cadeaux d’anniversaire CoinEx incroyables. L’anniversaire comprend CET, des mises à jour VIP surprises, entre autres.Devenez un membre VIP prestigieux de CoinEx et obtenez des remises exclusives

De même, tous les participants pourront obtenir des niveaux VIP aléatoires dans le cadre des cadeaux d’anniversaire. De plus, tous les membres VIP CoinEx recevront des remises VIP. Avec des taux au comptant aussi bas que 0,1%, vous pouvez faire de bonnes affaires.

En outre, les remises VIP et les remises sur les frais de transaction CET peuvent être utilisées en même temps. Chez CoinEx, le CET peut être utilisé pour compenser les frais de transaction pour le trading au comptant/sur marge. De cette façon, vous obtiendrez plus d’avantages avec le double des remises.

Effectivement, lors de la célébration de l’anniversaire, CoinEx offrira des cadeaux incroyables, dont 10 millions de CET et des mises à niveau VIP, à tous les utilisateurs de CoinEx, sans définir de paramètres particuliers. Ces cadeaux incroyables représentent la gratitude de CoinEx envers ses utilisateurs mondiaux pour leur avoir accordé leur confiance et leur soutien au cours des quatre dernières années et une invitation sincère à célébrer leur 4e anniversaire « Ensemble 4 jamais » avec eux.

Explorez les possibilités infinies qu’offre le monde de la cryptographie tout en poursuivant ses objectifs initiaux

Ainsi, au cours des plus de 1 400 jours depuis la création de CoinEx en décembre 2017, de nombreuses difficultés ont été surmontées. La concurrence est féroce depuis les premiers jours et ils ont été témoins des hauts et des bas du marché de la cryptographie.

Par conséquent, le solide écosystème de CoinEx et sa forte présence mondiale sont toujours soutenus par la confiance et le soutien de ses utilisateurs à travers le monde. En cours de route, CoinEx est toujours resté attaché à sa mission et à sa vision d’origine :

Rendre le monde meilleur grâce à la Blockchain Devenir une infrastructure pour l’espace Blockchain En faisant face aux défis et en saisissant les opportunités lorsqu’elles se présentent, CoinEx a réussi à créer un écosystème unique.

À l’avenir, CoinEx saisira la formidable opportunité présentée par l’essor de la Blockchain et suivra les tendances du monde de la cryptographie tout en donnant la priorité à ses utilisateurs.

En fin de compte, à mesure que la bourse renforcera sa présence mondiale, elle créera un environnement d’investissement sûr et stable où il y aura moins d’incertitudes et de peur. Dans un monde plein de défis et de possibilités infinies, CoinEx entreprendra un nouveau voyage avec des utilisateurs du monde entier pour explorer ensemble les quatre prochaines années.

Je dis au revoir avec cette phrase de Ben Barnes : « Parfois, le succès vient d’une manière inattendue. »

