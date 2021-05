Rejoignez la crypto et l’anime comme NFT

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Anime – La forme d’animation japonaise est une forme de divertissement populaire dans le monde entier. Il a un large public et une part de marché dominante sur le marché mondial de l’animation. La popularité croissante a également créé une demande pour les objets de collection animés. Au milieu de la demande croissante, Project Senpai introduit une forme d’actif tout aussi populaire: les crypto-monnaies dans le mélange en créant des NFT de style Chibi avec des personnages d’anime.

Basé sur la blockchain Ethereum, Project Senpai crée un écosystème complet d’anime NFT sur le thème de la cryptographie avec quelques fonctionnalités DeFi. L’écosystème comprend le jeton utilitaire natif ERC20 $ SENPAI, le jeton secondaire $ KOHAI, les cartes anime ERC-1155 NFT Waifus, un mécanisme d’implantation et des dessins physiques à l’aquarelle.

Collectionnez, échangez et gagnez

Tous les modèles d’aquarelle et NFT de collection créés par Project Senpai sont fabriqués à la main et disponibles en quantités limitées. Sur la base de leur rareté, les cartes NFT à collectionner frappées sont actuellement classées en 4 catégories: Bronze (50 pièces), argent (25 pièces), or (5 pièces) et le très convoité Single Coin Black. Il faut 15 jours à un mois entier pour que la plate-forme crée chaque objet de collection qui est ensuite proposé aux détenteurs de jetons $ SENPAI et également répertorié sur le marché OpenSea NFT.

Project Senpai prévoit également d’introduire des NFT de conception «limitée» spéciaux qui signifient des événements spécifiques qui peuvent être gagnés par le biais de concours ou en échangeant d’autres collections de NFT éligibles.

Tous les objets de collection NFT émis par Project Senpai auront un prix de base fixe qui restera statique, et tout changement de prix au cours d’une transaction sur le marché libre sera déterminé par la demande et restera au-dessus du prix fixé.

Obtenez des récompenses dans le projet Senpai

Les récompenses ne manquent pas dans Project Senpai. Les NFT émis par le projet feront partie d’une ou plusieurs collections. Les utilisateurs qui collectent différentes cartes pour compléter une collection et l’échanger sur la plate-forme recevront un objet de collection NFT limité, qui sera extrêmement rare et peut être d’une grande valeur.

D’autres moyens de gagner des récompenses dans l’écosystème du projet Senpai incluent l’agriculture NFT en utilisant $ SENPAI où les participants sont récompensés avec TGC (Trading Card Game) NFT, ou en pariant $ SENPAI pour recevoir le jeton $ KOHAI en récompense. Ces jetons secondaires $ KOHAI peuvent être utilisés pour acheter certains NFTS $ KOHAI uniquement.

Les détenteurs de jetons $ SENPAI ont également la possibilité de faire partie d’un Senpai Club réservé aux membres, une communauté exclusive de Project Senpai avec un accès aux événements pour voir leur waifu préféré sous le déguisement d’une crypto-monnaie spécifique et gagner des NFT d’événements limités.

Les membres du Club Senpai reçoivent des collections NFT uniques qui ne sont autrement pas disponibles sur le marché libre ou par le biais de l’un des autres programmes de récompenses.

Le projet Senpai crée une économie attrayante basée sur la NFT autour de la culture pop. C’est une plate-forme amusante où la communauté peut créer ses propres collections de collection et si la collection est suffisamment populaire, elle peut choisir d’émerger avec une petite fortune en main.

En savoir plus sur le projet Senpai sur: https://projectsenp.ai/