Rejoignez la semaine du jeu responsable

01/11/2021 à 15h33 CET

pari

Bien qu’en Espagne nous reconnaissions le 17 février comme la Journée internationale du jeu responsable, une date que nous avons célébrée à plusieurs reprises, l’Association européenne des jeux et paris (EGBA) a invité tous les agents liés au jeu en Europe ces derniers jours (joueurs, associations, plateformes, etc.) pour participer à la Semaine européenne du jeu plus sûr (ESGW), qui se déroulera du 1er au 7 novembre et qui vise à promouvoir davantage les habitudes de jeu responsable et à accroître le contrôle des comportements abusifs liés au jeu en Europe.

Le thème de cette « semaine du jeu plus sûr » vise à sensibiliser les utilisateurs/consommateurs de ce type de jeux de hasard, mais aussi les sociétés de jeux, les régulateurs et le grand public. L’idée est de montrer tous les outils actuellement disponibles en partageant les connaissances et informations disponibles sur la réglementation en vigueur sur le vieux continent..

EGBA a réussi à fédérer un grand nombre d’associations européennes autour de cette initiative et parmi elles seront, bien évidemment, JDigital, une association espagnole qui défend et représente les intérêts du jeu en ligne en Espagne, mais toujours sous le ferme engagement de protéger les utilisateurs de ces jeux en particulier et toute la société en général.

Ce sont toutes les associations européennes qui participeront à cette initiative :

AOJND – Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanț & abreve; (Roumanie)

APAJO – Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (Portugal)

BAGO – Association Belge des Opérateurs de Jeux (Belgique)

BGC – Conseil des paris et des jeux (Royaume-Uni)

Branschföreningen för Onlinespel (Suède)

EGBA – Association européenne des jeux et paris (UE)

iGEN – Réseau Européen iGaming (Malte)

IBA – Irish Bookmakers Association (Irlande)

JDigital – Association espagnole du jeu numérique (Espagne)

LIAB – Latvijas interakt & imacr; vo azartsp & emacr; & lcedil; u biedr & imacr; bas (Lettonie)

NOGA – Association néerlandaise du jeu en ligne (Pays-Bas)

Finalement, ESGW est une initiative de l’industrie pour promouvoir des habitudes saines autour d’un jeu plus sûr en Europe et donc Betfair a décidé de se joindre aux différentes actions en partageant le contenu et les outils que les joueurs ont à leur disposition. établir des méthodes de contrôle de leurs habitudes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu responsable chez Betfair ou sur la manière de limiter votre relation avec le jeu, vous pouvez trouver plus d’informations sur notre page relative au jeu responsable.