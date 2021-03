Rejoignez l’ICO le plus attendu de l’année et obtenez votre billet pour le monde Crypto

27 mars 2021 16:49 & nbspUTC

Après 12 ans d’existence, il était temps qu’une crypto soit reconnue comme elle le mérite. Étape par étape, la technologie de la blockchain a fait son chemin vers les institutions publiques après avoir conquis les vendeurs et les amateurs de commerce.

Avec tous les problèmes liés aux services bancaires, il n’est pas étonnant que les gens soient si enthousiasmés par l’idée des paiements cryptographiques – qui fournissent aux utilisateurs des données et une sécurité financière.

La tokenisation en particulier a été mise en lumière grâce à toutes les solutions qu’elle propose en termes de paiements équitables, de prêts et de votes.

Et pour faire avancer le domaine de la cryptographie, une équipe dédiée a développé l’un des jetons utilitaires les plus intrigants qui changera à jamais la façon dont nous voyons la cryptographie – le jeton STC, disponible sur son ICO dédié depuis le 1er février.

Qu’est-ce qu’un jeton STC?

STC est le jeton utilitaire principal du projet de blockchain Student Coin – qui rend possible la création de jetons personnalisés sans connaissances techniques solides.

Avoir un compte sur la plateforme vous permet de créer:

Jetons personnels – actifs uniques liés à un seul compte; jetons de démarrage – actifs qui vous aident à faire un pas en avant vers vos rêves; jetons d’entreprise – actifs uniques dédiés à une seule entreprise; jetons DeFi – actifs qui vous permettent d’effectuer diverses activités bancaires sans l’intervention de tiers; NFT Tokens – jetons transférables qui permettent le basculement entre les plates-formes.

Tous ces jetons sont évalués en fonction du jeton STC et peuvent être utilisés pour des échanges, des transactions, même des fonds participatifs.

Pourquoi le jeton STC est-il spécial?

Ce qui rend le jeton STC supérieur aux autres jetons, c’est qu’il se concentre sur les personnes les plus importantes de l’économie mondiale – les étudiants.

Ils constituent la prochaine génération d’employés, ce qui marquera le succès des entreprises actuelles et futures. Pour donner aux gens la chance d’une meilleure éducation, il est nécessaire de rendre les programmes universitaires plus accessibles.

Mais ce n’est pas si simple. La réduction des frais de scolarité conduira à un budget inférieur pour permettre aux chercheurs qualitatifs, aux enseignants, aux programmes, aux collaborations internationales, etc.

Jusqu’à présent, la solution était le crédit bancaire. Cependant, avec notre économie imprévisible, les gens ont perdu confiance dans les services bancaires. Et qui peut les blâmer?

Par conséquent, l’équipe de Student Coin a proposé une solution qui décentralisait les prêts étudiants – le financement participatif avec des jetons personnels.

Comment ça marche?

Le futur étudiant crée son jeton personnel. Ce jeton est mis sur le marché des pièces étudiantes. Les titulaires de STC achètent les jetons jusqu’à ce que l’étudiant reçoive l’argent nécessaire pour les frais de scolarité. Une fois que l’étudiant aura obtenu son diplôme et trouvé un emploi, une partie de son salaire sera bloquée pour payer le prêt. Les titulaires de STC reçoivent un paiement cyclique des bénéfices pour leur participation.

Ce projet est soutenu par plus de 500 meilleures universités dans le monde entier, y compris l’Université de Harvard, l’Université de Manchester et l’Université de Copenhague.

Un moyen simple pour les étudiants d’obtenir les fonds dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves. Au moins, c’est l’objectif principal, mais ce processus peut également être fait pour les entrepreneurs visionnaires.

Et ce n’est pas la seule raison pour laquelle Student Coin s’arrête. La détention de jetons STC donne aux utilisateurs la possibilité de voter pour le développement du projet et même de signer des pétitions si nécessaire. C’est tout un écosystème créé pour donner aux gens ce dont ils ont besoin et augmenter l’utilité des crypto-monnaies.

Comment acheter des jetons STC?

Pour obtenir vos jetons STC le plus rapidement possible, assurez-vous de ne pas manquer le Student Coin Launchpad ICO, disponible jusqu’au 30 avril.

Bien que cela ait commencé il y a seulement 54 jours, l’équipe a déjà levé 17 millions de dollars de jetons STC et a terminé 97 phases.

Chaque phase terminée jusqu’à présent avait un plafond fixe de 500K USD, et le prix augmentait de 1% à chaque rechargement.

Rejoindre l’ICO ne vous donne pas seulement accès à ces jetons à l’avance, mais vous donne également des atouts supplémentaires.

Si vous recommandez l’ICO à vos amis et leur envoyez un lien de parrainage unique, vous pouvez gagner 20% des ETH investis par chacun de vos amis, ainsi que 30% de leurs achats STC.

Vos amis obtiennent également 5% supplémentaires de STC achetés.

Et c’est ce que nous appelons une activité amusante!

Qui est derrière Student Coin?

La pièce étudiante est soutenue par une équipe dédiée de 44 personnes de 12 pays différents, prêtes à étendre la convivialité de la cryptographie et à créer des solutions pour les besoins du monde. Parmi eux, vous pouvez trouver l’ancien directeur technique d’IBM pour l’Europe, par exemple, ou le président du Harvard University Club of Poland.

D’ici la fin de 2021, l’équipe prévoit de développer et de mettre en œuvre STC Exchange, STC Terminal et même une application STC, en plus de répertorier le jeton sur les principaux échanges cryptographiques.

Donc, si leurs idées innovantes ont retenu votre attention, rejoignez l’ICO et assurez-vous de les suivre sur les réseaux sociaux pour être à jour avec leurs fonctionnalités.

