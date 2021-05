Rejoignez Michael Colyar et l’artiste Mike Norice pour une visite murale sans précédent à Los Angeles ⋆ .

* (Los Angeles, CA) – Faites partie du documentaire historique, «Artfully United» produit par The Rayloc Group, Mike Norice, Moses Stovall et le pasteur Kevin Person.

Rejoignez le comédien et acteur légendaire Michael Colyar, aux côtés de l’artiste Mike Norice au Samedi 15 mai pour une incroyable visite murale dans certains des quartiers les plus violents et les plus dangereux de Los Angeles.

L’incroyable visite murale visitera 9 endroits dans la région de Los Angeles et explorera comment les lieux d’art dans ces régions aident à inspirer, motiver et apporter des changements dans ce que beaucoup considèrent comme des communautés sans espoir.

Michael Colyar et Mike Norice mèneront le public dans un voyage inédit et montreront comment les lieux d’art présentent des peintures murales en un seul mot qui transcendent les murs.

Colyar a déclaré: «Cette puissante tournée fera ressortir tous les aspects de notre communauté et des personnes vivant dans ces différentes régions pour une cause unifiée afin d’inspirer, d’unifier et d’élever notre quartier.» Il ajoute: «Cette expérience unique va vous émouvoir, vous épater et vous faire vous demander comment puis-je faire plus.»

Norice partage: «En peignant des peintures murales avec des messages positifs dans les zones mal desservies, nous espérons inspirer et élever les gens dans ces communautés ainsi que partout ailleurs.»

La visite commencera brusquement à 10h et se terminera à 16h.

Connectez-vous au Michael Colyar Morning Show sur YouTube du lundi au vendredi à 7 h (PST) pour gagner une place pour cette expérience unique de visite en bus.

Pour ceux qui conduisent dans leur voiture à chacun des emplacements sélectionnés du site mural, un horaire sera donné lors de l’émission du matin.

Pour les demandes des médias pour planifier une entrevue avec Michael Colyar et Mike Norice, veuillez contacter BNM Publicity Group à bnmotionpr@gmail.com

Michael Norice

A propos de Michael Colyar

En plus de 30 ans, Michael Colyar a bâti sa carrière télévisuelle et cinématographique en travaillant avec des sommités telles que feu John Singleton et Bernie Mac. Il est également connu pour son travail avec Eddie Murphy, Martin Lawrence, Cedric The Entertainer, Oprah Winfrey et bien d’autres.

Colyar a attiré l’attention nationale après avoir remporté le championnat du grand prix de la comédie et 100 000 $ dans la populaire émission de télévision «Star Search». Il a fait don de la moitié de ses gains à des associations caritatives pour sans-abri dans la région de Los Angeles. Et continue de redonner à ce jour.

En tant que «l’hôte original» de «BET Live From LA», sa prestation à bout portant et sa perspicacité précise sont profondément liées à ses plus de 55 millions de téléspectateurs d’un océan à l’autre.

Pour toutes choses Michael Colyar, visitez therealmichaelcolyar.com

À propos d’Artfully United

Notre mission est d’élever le moral des gens de nos villes et communautés qui souffrent de taux élevés de pauvreté et de violence. En peignant des peintures murales avec des messages positifs dans ces zones à haut risque, nous visons à réduire la violence des gangs, les graffitis, la toxicomanie et la criminalité. En impliquant les membres de la communauté dans la construction de ces peintures murales, cette activité fournira non seulement un exutoire à travers l’art, mais restaurera également la fierté, unira les communautés et aura un impact positif sur le bien-être psychologique des gens.

Pour All Things Artfully United et Mike Norice, visitez artfullyunited.org