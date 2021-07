Rejoignez notre révolution ⋆ Crypto nouveaux médias

20 juillet 2021 – Zoug, Suisse

Concordium a dévoilé aujourd’hui un programme de partenariat ambitieux et à la pointe de l’industrie pour les développeurs mondiaux dans le cadre de son engagement continu à construire une industrie blockchain crédible, fiable et durable.

Le programme offre aux développeurs la possibilité de travailler aux côtés de certains des noms les plus respectés de l’industrie de la blockchain et d’aider à libérer le plein potentiel de la technologie de la blockchain et de la crypto-monnaie.

La plate-forme de Concordium offre un accès à une blockchain et à une crypto-monnaie sûres, transparentes, régulables et durables, marquant la fin d’une ère d’anonymat et de méfiance, qui a sapé le développement de l’industrie.

La plate-forme Concordium se distingue des autres participants de l’industrie en offrant des garanties de gouvernance et de transparence inédites sans compromettre la confidentialité.

Les utilisateurs sont identifiables et la provenance de chaque transaction est traçable, créant ainsi la confiance des utilisateurs et répondant aux besoins des régulateurs mondiaux. Dans le même temps, les identités peuvent être rendues disponibles, mais seulement si nécessaire.

La société basée en Suisse a fait ses débuts sur le réseau principal en juin, ouvrant la voie à tout développeur ou utilisateur pour accéder à la plate-forme Concordium et – à partir d’aujourd’hui – commencer à recevoir un soutien financier pour travailler aux côtés de la société dans sa mission de révolutionner l’industrie.

Le nouveau programme de subventions gratuites et ouvertes de Concordium offre aux développeurs jusqu’à 20 000 $ pour les subventions initiales et 75 000 $ pour les subventions de suivi.

Lone Fønss Schrøder, directeur général de Concordium, a déclaré :

« Nous ne sommes pas seulement une entreprise, nous faisons partie d’une communauté. Nous savons que nous ne pouvons pas aider cette industrie à maximiser son potentiel à elle seule. C’est pourquoi nous soutenons les développeurs et leur demandons de nous rejoindre.

Les développeurs pourront travailler aux côtés des membres du comité exécutif et directeur de Concordium, qui comprend certains des noms les plus respectés de l’industrie, tels que les professeurs de l’ETH Zurich Ueli Mahrer et Hans Gersbach, CTO de Concordium et père de l’engagement Pedersen Torben Pryds Pedersen, et Michael Jackson, ancien directeur de l’exploitation de Skype et partenaire de Mangrove Capital.

Torben Pryds Pedersen a dit :

« C’est une rue à double sens. Toute bonne science est collaborative. En tant que projet ouvert et décentralisé, la vision de Concordium est fondée sur la réciprocité et le retour aux développeurs et à la communauté scientifique. Tout d’abord, nous avons créé le Concordium Blockchain Research Center à Aarhus, puis nous avons annoncé l’initiative DevX, et maintenant, avec ce programme de subventions, nous soutiendrons et renforcerons la science et le développement derrière la blockchain et la technologie en général.

Concordium estime que les participants crédibles de l’industrie de la blockchain doivent être responsables de la conduite du changement et du renforcement de la confiance dans la technologie.

Lone Fønss Schrøder a dit,

« Le besoin est urgent. L’inaction risque de retarder l’adoption plus large de la technologie et empêchera les entreprises et les consommateurs de bénéficier des offres potentielles de blockchain et de crypto-monnaie. »

Concordium se concentre sur les exigences des développeurs et des entreprises, en tenant compte des futures règles réglementaires, et résout ainsi durablement les problèmes qui ont jusqu’à présent empêché l’utilisation généralisée de la technologie blockchain.

Concordium a été fondé par une fondation suisse à but non lucratif et est soutenu par un groupe restreint d’universitaires respectés et de vétérans de l’industrie. Depuis sa naissance en 2018, il a combiné le développement de sa propre blockchain et de sa propre crypto-monnaie avec le désir d’aider à redéfinir les valeurs auxquelles l’industrie a été associée.

La combinaison d’une technologie de pointe et d’un engagement envers un système mondial basé sur des règles a suscité l’intérêt des investisseurs. Plus tôt cette année, elle a réussi à lever plus de 41 millions de dollars de ventes privées et stratégiques, valorisant la société à 4,45 milliards de dollars.

Le processus du programme de subventions libres et ouvertes de Concordium est ouvert à tout développeur ou projet technologique désireux de contribuer aux écosystèmes Concordium et/ou Rustlang.

Les candidats peuvent trouver une liste de domaines dans la pile technologique Concordium qui nécessitent un développement particulier. La candidature est ouverte à tout développeur ou projet technologique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler ici.

Les subventions sont suivies de manière transparente sur GitHub et versées en euros, en dollars américains ou en GTU, la crypto-monnaie de Concordium.

À propos de Concordium

Concordium est une blockchain de preuve de participation publique et durable avec une couche d’identité unique au niveau du protocole. Concordium se distingue des autres participants en offrant des garanties de transparence et de réglementation inédites sans compromettre la confidentialité en introduisant une gestion intégrée des identités au niveau du protocole et des preuves à connaissance nulle, qui sont utilisées pour remplacer l’anonymat par une confidentialité parfaite.

Contacter

Maria Rojas, responsable des communications de Concordium

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou détenue par des ICO, des startups blockchain ou des entreprises qui font de la publicité sur notre plate-forme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité.

Suivez-nous sur Twitter Facebook Telegram

Consultez les dernières annonces de l’industrie