Rejoignez-nous aujourd’hui pour le projecteur indépendant de Nintendo Life

Vous vous souvenez peut-être qu’en septembre 2020, nous avons organisé le premier Nintendo Life Indie Spotlight, une vitrine qui a mis en évidence des dizaines de jeux indépendants à venir sur Switch. Eh bien, cela fait un peu plus d’un an et nous sommes ravis d’annoncer que le deuxième projecteur Nintendo Life Indie Spotlight est presque là. Hourra!

Le coup d’envoi du Nintendo Life Indie Spotlight (édition d’octobre 2021) aujourd’hui (4 octobre) à 12h PST / 15h EST / 20h BST / 21h CEST / 5h AEST (mar. 5) et sera diffusé via la chaîne YouTube de Nintendo Life. Nous aurons aussi un blog sur le site, bien sûr.

Vous pouvez vous attendre à une sélection de jeux Switch passionnants à venir de développeurs indépendants incroyablement talentueux dans cette édition 2021 du NL Indie Spotlight. Avec le charmant hébergement Alex-from-Nintendo-Life, nous avons une sélection merveilleuse et variée de jeux à mettre sous les projecteurs cette année, avec un mélange de visages nouveaux et familiers dans une présentation plus maigre et plus méchante. Si vous aimez les jeux vidéo, vous trouverez certainement de quoi ravir vos papilles dans notre menu indépendant.

Nous sommes ravis de le partager avec vous, et nous espérons que vous vous joindrez à nous lundi !