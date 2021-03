Rejoin EU Group lance une campagne de recrutement pour «raviver l’esprit militant pro-UE» | Politique | Nouvelles

Bien que la Grande-Bretagne ait achevé son départ de l’UE, le Young European Movement UK a publié une candidature à un poste de «Youth Engagement Manager». Dans le cadre de la poursuite de l’équipe pour inverser le Brexit, le rôle cherchera à faire une «énorme différence» pour les jeunes du Royaume-Uni, cinq ans seulement après le référendum. Selon l’annonce d’emploi, il déclare: «Le rôle offre une opportunité incroyable de faire une énorme différence pour les jeunes du Royaume-Uni en ravivant l’esprit activiste pro-européen parmi tous les moins de 35 ans à travers le pays.

« Construire le Young European Movement UK en tant que Youth Engagement Manager sera un rôle stimulant et exigeant, mais aussi particulièrement gratifiant. »

Le rôle offrira un salaire de 22 000 £ alors qu’ils cherchent à revigorer «l’esprit pro-européen parmi la jeunesse britannique».

Dans le but d’accroître sa diversité, le groupe accueillerait les candidatures de femmes, de parents qui travaillent et de personnes issues de BAME et de milieux handicapés.

Le poste n’a pas d’heures de travail fixes, offrant une «flexibilité» pour répartir les 37,5 heures sur la semaine de travail, bien que le candidat retenu «devra assister à des réunions en dehors des heures d’ouverture» avec le conseil et d’autres bénévoles.

Le groupe se présente comme la première «organisation de jeunesse pro-européenne» au Royaume-Uni.

Ils déclarent: «Nous nous engageons à promouvoir les valeurs et la culture européennes à travers le Royaume-Uni et à garantir que nous restons étroitement liés au reste de l’Europe.

«Bien que le Royaume-Uni ait quitté l’UE, nos relations avec l’UE restent importantes et notre travail se poursuit donc.

«Nous continuons à maintenir un lien avec l’UE, à défendre le projet de l’UE et à souligner le rôle du Royaume-Uni sur le continent.

Ils ont déclaré dans un message la semaine dernière: «Le recensement est une enquête qui a lieu tous les 10 ans et nous donne une image de toutes les personnes et ménages en Angleterre et au Pays de Galles.

« Pour terminer le recensement, allez sur https://census.gov.uk/ et demandez un code par SMS.

«Entrez le code et c’est parti. Cela prend 20 minutes.

« Sous nationalité, vous pouvez choisir autant d’options que vous le souhaitez – quoi que vous choisissiez, sélectionnez également autre et entrez européen. »

En effet, un parti distinct, Rejoin EU, a annoncé qu’il présentera des candidats aux élections de l’Assemblée de Londres en mai.

Le parti a affirmé que le Brexit ne fonctionnait pas pour le Royaume-Uni, avant les élections locales du 6 mai.