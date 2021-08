Réjouis-toi – Paint a un nouveau look pour Windows 11

Dans un article sur Unsplash, Microsoft a dévoilé un nouveau focus Fluent Design pour l’application Paint, le correspondant au nouveau look de Windows 11.

Même si vous utilisez un PC une fois par semaine, il y a toujours de bonnes chances que vous ayez utilisé l’application Paint d’une manière ou d’une autre au fil des ans. Indépendamment des nouvelles fonctionnalités et applications qui sont apparues et disparues dans Windows, Paint a toujours été la seule constante présente dans chaque version depuis ses débuts en novembre 1985 avec Windows 1.

Avec Microsoft poussant un nouveau look pour Windows 11 pour le rendre beaucoup plus moderne, cela est maintenant appliqué à Paint, en s’assurant qu’il est également convivial pour les doigts et les accessoires de dessin.

À quoi cela ressemble-t-il?

La nouvelle application Paint donne l’impression qu’elle est axée sur le toucher cette fois, dans le but que les créateurs de contenu utilisent l’application comme une alternative Photoshop-lite. L’interface utilisateur semble plus raffinée cette fois, se débarrassant de l’interface vieillissante du ruban qui prévalait dans les versions précédentes de Paint et de la suite Office depuis un certain temps.

(Crédit image : Unsplash – Microsoft)

Dans une petite mais agréable touche, la taille du fichier est également affichée vers le bas de l’application, vous permettant de savoir si la taille est encore suffisamment faible pour être téléchargée sur un certain site avec certaines limitations de taille de fichier, par exemple.

Avec Windows 11 atteignant le statut bêta sur les canaux Insider, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que nous voyions très bientôt ce nouveau look de Paint apparaître dans les versions d’aperçu pour les utilisateurs.

Analyse : quelque chose de vieux, quelque chose de nouveau

Paint existe depuis Windows 1, donc voir une mise à jour de l’application en 2021 est très important. Que vous vous souveniez de l’avoir utilisé pendant vos années d’école ou comme moyen de pratiquer votre art créatif pour une future carrière, Paint a toujours existé.

Windows 11 semble être l’occasion pour Microsoft d’examiner tous les aspects du système d’exploitation pour voir exactement ce qui pourrait être mis à jour et affiné, pour justifier la numérotation des versions de 10 à 11. Paint sera une grande justification pour de nombreux utilisateurs – c’est si important.

Paint a toujours été une application simple mais fiable, et avec l’omission de l’interface Ruban disparaissant enfin dans l’application, cela pourrait la rendre encore plus accessible aux nouveaux utilisateurs qui souhaitent simplement dessiner un nouveau mème des Simpson ou un portrait de famille avec encore plus facilité, une fois que Windows 11 arrivera plus tard cette année.

Via Windows Dernières