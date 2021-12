Relais (démarrage) grande saison pour Mayos de Navojoa (avis)

le soulagement (enclos des releveurs) lui (abandonné) c’est bien saison aux Peut à partir de Navojoa dans l’ARCO Mexican Pacific League (LMP) 21-22.

Enclos (relais)

L’enclos, la relève des Mayos de Navojoa n’ont tout simplement pas pu conserver les avantages qu’ils avaient en séries éliminatoires contre les Tomateros de Culiacán, qui les ont balayés en quatre (4) matchs.

La blessure de Carlos Bustamante

La blessure du lanceur mexicain Carlos Bustamante, qui est le plus proche des Navojoa Mayos, a renforcé la tribu avec Daniel Duarte lors du repêchage pour les dernières manches avec Esteban Haro.

Mais les changements de Mayos de Navojoa ont commencé à porter leurs fruits

Depuis le mois de novembre 2020, les Mayos de Navojoa ont commencé à apporter des changements aux joueurs et à leur équipe d’entraîneurs et pour cette saison, ils ont commencé à porter leurs fruits avec le passage aux séries éliminatoires en tant que première place au classement général et qu’ils devraient continuer à verser des dividendes. à court terme.

