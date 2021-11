Relais privé iCloud pour certains utilisateurs

L’option iCloud Private Relay d’Apple ne fonctionne pas pour certains utilisateurs, selon la page État du système d’Apple. La fonctionnalité connaît une panne et n’est pas disponible pour le moment.



Selon Apple, la panne a commencé à 11 h 40, heure du Pacifique, et se poursuit. Ceux qui rencontrent des problèmes de relais privé ‌iCloud‌ peuvent avoir reçu une notification les informant que la fonctionnalité est actuellement en panne, mais sera réactivée lorsqu’elle sera de retour et fonctionnera.

Sur les appareils Apple, accéder au paramètre ‌iCloud‌ Private Relay montre qu’il est temporairement indisponible en raison d’un problème technique.

‌iCloud‌ Private Relay est un service Apple qui garantit que le trafic Safari quittant un iPhone, iPad ou Mac est crypté. Il utilise deux relais Internet distincts pour garantir que les entreprises ne peuvent pas accéder aux informations personnelles telles que l’adresse IP, l’emplacement et les informations de navigation pour créer un profil détaillé à votre sujet.

‌iCloud‌ Private Relay est accessible à toute personne disposant d’un compte ‌iCloud‌ payant, au prix de 0,99 $ par mois.

