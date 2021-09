Relancer les tendances susceptibles de porter l’immobilier à de nouveaux sommets d’ici 2023

in

Dans un destin paradoxal d’événements où tout le monde était sceptique quant à l’investissement dans l’immobilier en raison de la menace imminente résultant de l’arrivée de la deuxième vague de coronavirus, l’industrie a rebondi avec un grand élan, portant les ventes au niveau d’avant COVID en quelques mois de déverrouillage.

Alors que l’arrivée soudaine de COVID-19 a jugé le secteur non préparé, l’industrie a connu sa part de hauts et de bas. Même si la seconde moitié de 2020 a montré une résilience remarquable, l’année a atteint un nouveau creux où, bien que les ventes de logements aient grimpé à 1,38 unités lakh, les nouveaux lancements ont chuté à 1,28 unités lakh.

Compte tenu de la solide campagne de vaccination à travers le pays, les experts ont fait preuve de confiance en l’année 2021. Ils pensent que la reprise des tendances de 2021 entraînera le boom de l’industrie en 2023. Il a été estimé que les sept premières villes connaîtront des ventes de logements favorables. qui traversera 3,17 unités lakh et les nouveaux lancements mèneront à 2,62 unités lakh.

En raison des faibles taux d’intérêt, les experts ont anticipé un impact haussier sur l’industrie qui a joué un rôle déterminant dans l’inversion de l’effet d’accalmie de COVID-19. De même, il a également contribué à stimuler les ventes dans les grandes villes du pays. L’évolution de la dynamique en faveur de l’immobilier, même dans un contexte économique instable, pourrait être attribuée à l’évolution des sentiments des consommateurs qui a subi une modification en raison des incertitudes des logements locatifs.

À certains égards, la pandémie mondiale est devenue une bénédiction déguisée pour l’immobilier, aidant l’industrie à établir son importance dans le segment résidentiel. Surtout les millennials, qui étaient plus tôt en faveur de la maison louée, ont commencé à montrer un grand intérêt pour l’achat de leur propre maison.

La demande croissante de grandes maisons a inculqué la foi dans le logement de sa propre maison. Comme la pandémie notoire a provoqué des changements de mode de vie majeurs qui ont obligé les gens à rester chez eux pendant longtemps, elle a profondément modifié la façon dont les espaces de la maison étaient utilisés.

Il y avait une augmentation des options spacieuses et indépendantes, où les gens pouvaient effectuer toutes leurs activités quotidiennes en douceur. Lorsque la culture du travail à distance a été adoptée à l’unanimité, les gens étaient à la recherche de maisons avec une pièce ou un espace supplémentaire, qui pourraient servir de bureau ou d’étude.

De plus, comme la mobilité se limitait à la maison, les gens ont commencé à chercher des maisons pouvant accueillir des divertissements, des exercices et des zones de loisirs. De même, avec les ravages créés par la pandémie, il est devenu urgent d’acheter des maisons dans les locaux d’un environnement hygiénique.

Ceux à la recherche d’une nouvelle maison ont strictement commencé à prendre en compte le développement intégré de la société avec une bonne infrastructure et des équipements civiques. En conséquence, l’industrie a connu une augmentation de la demande de logements abordables du segment intermédiaire.

Ayant compris la valeur de la sécurité future en période d’incertitude, l’immobilier est devenu l’actif financièrement fiable pour l’investissement, offrant des rendements stables par rapport à d’autres options volatiles induites par le risque.

Percevant le potentiel de relance de l’immobilier, le gouvernement a également proposé des politiques progressistes pour donner un coup de pouce à l’industrie. Afin de stimuler l’économie, le gouvernement a pris des initiatives pour réduire les incitations fiscales, offrant un environnement propice pour encourager les acheteurs de maison. Les faibles taux d’intérêt sur les prêts immobiliers ont invariablement augmenté l’abordabilité des maisons.

Les experts estiment que le taux d’intérêt bas est là pour rester pendant quelques années. Cela a probablement ouvert de nouvelles possibilités aux acheteurs de contracter des prêts d’un montant plus élevé, ce qui élargit leur choix d’acheter des maisons plus grandes, complétées par des équipements améliorés et de meilleures installations de style de vie.

Ces facteurs ont énormément contribué à raviver le sort de l’industrie, même au milieu du verrouillage décourageant. Selon des données récentes, au cours du troisième trimestre 2020, au mois de septembre, le secteur indien du logement a connu un fort retour avec des ventes et de nouveaux lancements représentant respectivement 65% et 79% de rebond. Là où les experts anticipaient des pertes énormes en raison de la pandémie, à leur grande surprise, les ventes se sont intensifiées et ont atteint le niveau pré-COVID-19 quelques mois après le déverrouillage.

Compte tenu de la vue panoramique de l’industrie, l’avenir du secteur semble plutôt prometteur. Prenant une tournure positive, les ventes immobilières devraient atteindre leur pic dans quelques années.

(Par Manik Anand, PDG de White Knights Realty)

