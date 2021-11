Relancez pour PlayStation 4 Exclusive The Tomorrow Children

On ne sait jamais ce que demain nous réserve. Image : Q-Games

The Tomorrow Children, une exclusivité PlayStation 4, revient à la vie après que Q-Games, la principale force créatrice du jeu, ait obtenu les droits de propriété intellectuelle du titre auprès de Sony.

Développé par Q-Games et le studio japonais de Sony, The Tomorrow Children a été annoncé pour la première fois en 2014. À cette époque, Kotaku a décrit le jeu comme « un rêve lucide de communauté, d’artisanat, de monstres et de « parodie marxiste ».

La version alpha du jeu « magnifiquement bizarre » a commencé en octobre 2016, exclusivement sur PlayStation 4. Cependant, à l’automne suivant, le service du jeu a pris fin. « Nous voulons nous excuser auprès de tous nos utilisateurs qui continuent à profiter de ce titre et vous demandons votre compréhension avec la décision de mettre fin au service », a écrit Sony dans une annonce officielle. Le jeu a toujours semblé ambitieux et sa durée de vie était courte.

Sécuriser les droits de Sony est la dernière tournure des événements que Dylan Cuthbert, le fondateur de Q-Games, appelle « un rêve devenu réalité ».

Vous trouverez ci-dessous une déclaration officielle de Cuthbert concernant l’acquisition :

Je tiens à remercier avant tout les fans de The Tomorrow Children, sans qui, je n’aurais jamais eu la confiance nécessaire pour poursuivre cet accord. Nos fans sont parmi les joueurs les plus incroyables du marché, et chaque jour au cours des quatre dernières années, ils ont maintenu le rêve en vie. Je pense que la chose la plus heureuse dans cette décision est d’imaginer le plaisir que ces fans ressentiront lorsqu’ils réintégreront le monde néo-soviétique post-apocalyptique fou de The Tomorrow Children. Deuxièmement, j’aimerais remercier Sony Interactive Entertainment d’avoir également travaillé avec moi pour que l’IP revienne à Q-Games. Il nous a tous fallu un effort concerté pour arriver à cette étape ultime, et je suis très reconnaissant envers toutes les personnes impliquées dans le processus. Je peaufine et retravaille maintenant des parties du jeu chaque semaine, et j’espère que tout le monde suivra et s’impliquera dans ce processus. Nous prévoyons d’apporter quelques changements pour le mieux et de donner à The Tomorrow Children la relance qu’il mérite !

Q-Games dit qu’il ramènera le jeu « dans le futur ». La société de jeux basée à Kyoto n’a pas précisé quand le jeu sera relancé, ni sur quelles plateformes le jeu sera réédité.