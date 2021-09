Relations à domicile: la Haute Cour du Rajasthan déclare que la moralité publique ne peut pas éclipser la Constitution, cite l’exemple d’Ajmal Kasab

in

Le tribunal a également souligné dans son jugement comment le Maharashtra est allé au-delà pour protéger le terroriste Ajmal Kasab simplement parce que l’Inde est un pays où l’état de droit est suprême.

La Haute Cour du Rajasthan a statué que la moralité publique ne peut pas entraver la protection des couples vivant en couple, même si l’un des partenaires est marié à une autre personne. Prenant une position ferme en faveur du droit à la vie, le HC a déclaré que lorsqu’un criminel condamné peut avoir droit à la vie et à la liberté en vertu de l’article 21 de la Constitution, il ne peut être refusé à ceux qui entretiennent des relations légales ou illégales.

Sur la question de savoir si un couple résidant a droit à une protection en vertu de l’article 21, le tribunal a déclaré qu’il est clair qu’il existe un mandat constitutionnel pour accorder une protection. « La moralité publique ne peut pas être autorisée à éclipser la moralité constitutionnelle, en particulier lorsque la soutenabilité juridique du droit à la protection est primordiale », a rapporté Bar and Bench, citant le jugement.

Le tribunal a également souligné dans son jugement comment le Maharashtra est allé au-delà pour protéger le terroriste Ajmal Kasab simplement parce que l’Inde est un pays où l’état de droit est suprême.

Le tribunal a noté que la police morale ne peut pas être autorisée à dicter des conditions ou des actions par l’État. Le jugement a également déclaré qu’il n’était pas du ressort du tribunal d’empiéter sur la vie privée d’un individu.

Notant que la HC est fermement attachée au principe de l’autonomie individuelle, la cour a déclaré que les attentes de la société dans une démocratie dynamique ne peuvent pas être autorisées à entraver l’autonomie individuelle.

« Cette Cour valorise pleinement le principe selon lequel, à tout moment, la moralité constitutionnelle doit avoir un impact prépondérant sur la moralité sociétale. Cette Cour ne peut pas rester les bras croisés et regarder la transgression ou le manquement à la sphère des droits fondamentaux, qui sont des droits humains fondamentaux », a déclaré le jugement.

Le jugement est intervenu après que le couple en question a approché le tribunal pour demander protection, alléguant une menace pour leur vie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.