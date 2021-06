Relations de défense entre l’Inde et le Népal

La relation entre l’armée népalaise et l’armée indienne est la pierre angulaire des relations par ailleurs excellentes entre ces deux pays. (Image du fichier : . via IE)

Par le lieutenant-général Shokin Chauhan

Au moment de l’indépendance en 1947, un accord tripartite entre le Royaume-Uni, l’Inde et le Népal a été signé concernant les droits des Gurkhas recrutés dans les forces armées du Royaume-Uni et de l’Inde. Cet accord ne s’appliquait pas aux Gurkhas servant dans l’armée népalaise. En vertu de cet accord, quatre régiments Gurkha de l’armée britannique devaient être transférés à l’armée britannique et six régiments devaient être transférés à l’armée indienne. Le Pakistan a également fait une offre pour ces régiments de Gorkha excédentaires, mais ils n’ont pas insisté sur leur demande et, bien sûr, le Népal n’a pas non plus donné son accord à cette demande. Plus tard après le conflit de 1962, la Chine a également revendiqué et demandé au Népal que des « soldats Gurkhas » servent dans l’APL, mais le Népal, une fois de plus, n’a pas donné son accord.

L’Inde compte aujourd’hui 39 bataillons Gorkha servant dans sept régiments Gorkha (1er, 3e, 4e, 5e, 8e, 9e et un nouveau régiment levé après 1947, le 11e). La Grande-Bretagne, quant à elle, a fusionné les quatre régiments qui les avaient rejoints, à savoir le 2e, le 6e, le 7e et le 10e, en seulement deux régiments, le 1 RGR et le 2 RGR. De plus, ces soldats transférés à l’armée britannique ont été immédiatement déployés dans d’autres colonies britanniques restantes, en Malaisie et à Singapour, où leur présence était nécessaire pour réprimer l’insurrection malaise et également à Singapour où ils ont remplacé une unité sikh qui est revenue à l’armée indienne le indépendance. Même aujourd’hui, ces unités Gurkha restent déployées à Brunei et à Singapour.

Conformément à cet accord tripartite, il a également été décidé qu’un référendum soit organisé dans toutes les unités Gorkha pour donner à chaque soldat Gorkha le choix de servir dans l’armée indienne ou britannique. Jusqu’en 1947, depuis que les Britanniques avaient interdit aux Indiens de rejoindre le cadre d’officiers des régiments Gorkha, et même lorsque les soldats Gorkha des régiments Gorkha ont été promus aux grades commissionnés, ils n’ont pas été logés dans les régiments de Gorkha. Ils ont été affectés à différents régiments indiens. Les officiers britanniques croyaient avec ferveur que, puisque les soldats de Gorkha n’avaient servi que sous leurs ordres et qu’ils n’avaient aucun contact avec les officiers indiens, le résultat du référendum parmi les soldats de Gorkha était couru d’avance. Mais les résultats du référendum ont été un choc brutal pour eux et plus de 90 % des soldats de Gorkha qui devaient être transférés dans l’armée britannique ont opté pour le service dans l’armée indienne. Les « non-optés » des régiments Gorkha destinés au service dans l’armée britannique ont été immédiatement enrôlés dans un 11e régiment Gorkha de l’armée indienne nouvellement créé.

Fusion dans l’armée indienne

Pendant les premiers mois de la guerre de 1947-48 au Jammu-et-Cachemire, il n’y a eu aucune participation d’unités de Gorkha. Cependant, plus tard, ils ont plus que compensé cela au Cachemire. Les Gorkhas se sont distingués lors de l’assaut sur la colline Pir Kanthi de 10 000 pieds et lors de la bataille épique de Zojila. Au cours de l’avancée vers Kargil, Subedar Harka Bahadur Gurung a traversé à la nage une rivière glaciale et rapide en hiver pour permettre la construction d’un pont de corde. Encore aujourd’hui, un pont en béton construit plus tard sur ce site porte son nom. Il y avait de nombreux prix de galanterie de Maha Vir Chakras et Vir Chakras gagnés par les unités Gorkha au Cachemire. Ils ont également remporté un Ashok Chakra, la plus haute récompense de bravoure pour la paix lors de l’action de la police à Hyderabad.

Dans chaque guerre menée par l’armée indienne après l’indépendance, les Gorkhas ont joué un rôle galant. Ils ont remporté plusieurs Param Vir Chakras, la plus haute distinction de bravoure.

Excellentes relations de défense

Depuis 1965, les deux pays ont commencé la tradition de conférer le titre de « général honoraire » au chef de l’armée de l’autre. Les deux armées échangeaient des visites de bonne volonté depuis 1950, lorsque le chef de l’armée indienne de l’époque, le général KM Cariappa (plus tard maréchal), s’est rendu au Népal. Depuis lors, 21 chefs de l’armée indienne se sont rendus au Népal, tandis que 16 chefs de l’armée népalaise se sont rendus en Inde au cours de la même période.

La relation entre l’armée népalaise et l’armée indienne est la pierre angulaire des relations par ailleurs excellentes entre ces deux pays. Un grand nombre d’officiers et d’hommes de l’armée népalaise suivent des cours militaires professionnels en Inde. En outre, un grand nombre d’entre eux ont également des relations étroites (tant en service qu’à la retraite) avec leurs amis et parents qui servent ou ont servi dans l’armée indienne.

Traditionnellement, le chef d’état-major de l’armée népalaise se rend en Inde au plus tôt après son entrée en fonction, au cours de laquelle il se voit conférer le grade de « général honoraire » de l’armée indienne par le président indien. En 2016, le chef de l’armée népalaise, le général Rajendra Chettri, s’est rendu en Inde et a reçu le grade de « général honoraire » dans l’armée indienne et le chef de l’armée indienne, le général Bipin Rawat a reçu ce grade dans l’armée népalaise en 2017. Général Manoj Narawane s’est rendu au Népal en novembre 2020.

En 1995, l’Inde avait en principe accepté la demande du gouvernement népalais d’aider l’armée népalaise dans son processus de « modernisation et de réorganisation ». Au cours de la période 2004-2007, des magasins de défense ont été fournis gratuitement à l’armée népalaise. Outre les magasins fournis dans le cadre du « programme de modernisation », l’armée népalaise a également acheté des magasins de défense contre paiement.

En raison des récents changements politiques au Népal, la quantité de fournitures de défense fournies à l’armée népalaise a considérablement diminué.

Sur la base d’un accord conclu lors du septième Groupe consultatif bilatéral Népal-Inde sur la sécurité, les deux pays ont commencé un entraînement conjoint au niveau d’un peloton de 30 hommes chacun en 2011. Les deux premiers exercices conjoints se sont concentrés principalement sur la guerre dans la jungle et les opérations de contre-insurrection.

Les troupes ont partagé leurs expériences et exposé leurs compétences lors d’une formation conjointe à l’école de contre-insurrection et de guerre dans la jungle à Vairangate au Mizoram et dans une école similaire à Amlekhganj au Népal. Cette formation commune a été revalorisée au niveau de l’entreprise en 2012.

Par la suite, les armées indienne et népalaise ont franchi une autre étape historique, lorsqu’un bataillon de chacun des pays a participé à un programme de formation combiné pour assurer l’interopérabilité dans la région sujette aux catastrophes de l’Uttarakhand.

L’exercice d’entraînement militaire conjoint indo-népalais Surya Kiran-V a été mené à Pithoragarh dans l’Uttarakhand du 23 septembre au 6 octobre 2013. C’était le premier des exercices d’entraînement combinés au niveau du bataillon entre les deux pays, et au moins 400 des soldats de chaque armée ont participé à Pithoragarh, où l’accent était mis sur « l’intervention en cas de catastrophe » dans les zones géologiques sujettes aux catastrophes de l’Himalaya.

En février 2016, le neuvième exercice d’entraînement militaire au niveau du bataillon combiné indo-népalais Surya Kiran a été mené à Pithoragarh. Au cours de cet exercice, l’armée indienne et l’armée népalaise se sont entraînées ensemble et ont partagé leurs expériences d’opérations antiterroristes et de guerre dans la jungle en terrain montagneux.

Ces séries d’exercices Surya Kiran sont des événements semestriels, qui se déroulent alternativement au Népal et en Inde. Le but de ces exercices d’entraînement combinés est d’améliorer l’interopérabilité entre les unités de l’armée indienne et népalaise.

La formation s’est concentrée sur l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, y compris le soutien médical et aérien. Les deux armées bénéficieront mutuellement de ces expériences partagées, et cette formation combinée, l’interaction mutuelle et le partage d’expériences entre les deux pays renforcent davantage les liens militaires et stratégiques historiques, donnant un nouvel élan aux relations bilatérales et aux liens solides existants entre les deux. des pays.

(L’auteur, un soldat vétéran, est un officier de deuxième génération du 11th Gorkha Rifles et a servi dans l’armée indienne pendant près de 40 ans. Il a ensuite été nommé président du groupe de surveillance du cessez-le-feu situé à Kohima où il a été nommé pour amener les différents groupes d’insurgés à accepter un cessez-le-feu en cours avec le gouvernement indien. Il a également eu la distinction d’être l’attaché de défense indien à l’ambassade de l’Inde à Katmandou, au Népal. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de le Financial Express en ligne.)

