Relations Inde-Canada : le rôle de la diaspora dans les relations

Un nombre proportionnel d’Indo-Canadiens est normalement représenté au Parlement canadien. (Image .)

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

En 2008, je me suis adressé au Groupe d’amitié parlementaire Canada-Inde au Parlement canadien à Ottawa. La réunion a été facilitée par Devinder Shourey, un membre du Parlement indo-canadien (MP) de Calgary. C’était un véritable interlocuteur qui faisait la promotion désintéressée des liens entre l’Inde et le Canada. Issus de différents partis politiques du Canada, y compris les partis au pouvoir et ceux de l’opposition, les membres comprenaient des députés d’origine canadienne et indienne. Sur la population canadienne totale de près de 35 m, 1,6 million sont d’origine indienne, soit 4 % de la population. Un nombre proportionnel d’Indo-Canadiens est normalement représenté au Parlement canadien, principalement de Vancouver, Toronto, Calgary, Manitoba, etc.

La Chambre des communes, élue pour la dernière fois le 20 septembre 2021, compte 17 députés d’origine indienne. En fait, le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada est le député Jagmeet Singh. La députée Anita Anand, ainsi que trois autres députés indo-canadiens, était ministre du gouvernement précédent et s’est fait connaître pour avoir géré efficacement les problèmes liés à la pandémie. Elle a été retenue, avec deux autres, dans le gouvernement actuel en tant que ministre de la Défense nationale. Le légendaire Ujjal Dosanjh du Parti libéral a été le premier premier ministre d’origine indienne de la Colombie-Britannique. Tim Uppal, aujourd’hui ex-député, m’a dit que le Canada est un pays où le fils d’un chauffeur de taxi immigrant peut devenir député ! Cela donne de la force à la diaspora indienne et la positionne pour jouer un rôle crucial dans la politique et le gouvernement locaux. L’actuel haut-commissaire du Canada en Inde est Nadir Patel, qui parle le gujarati, un très bon officier avec qui j’ai travaillé lorsqu’il était secrétaire de l’Aviation civile du Canada. J’ai eu le privilège de nommer le député Deepak Obhrai pour le PravasiBharatiya Samman, dont il est resté très fier. Cependant, selon Ujjal Dosanjh, les députés ou ministres indo-canadiens sont loin d’être aussi influents que leurs homologues américains.

J’ai exhorté les membres du Groupe d’amitié à diriger les entreprises de leurs provinces jusqu’au Sommet économique dynamique du Gujarat de 2009. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde avec 10 provinces chevauchant 5 fuseaux horaires et demi. La Saskatchewan, par exemple, possède l’une des plus grandes réserves d’uranium et les meilleures; L’Inde avait besoin de sources sûres d’uranium. Les diamants canadiens sont également considérés comme les plus purs au monde; L’Inde est le plus grand centre mondial de diamants taillés. L’Alberta possède d’énormes réserves de pétrole et de gaz; le pétrole est sous forme d’argile et a donc un coût environnemental élevé pour l’extraction qui n’est économiquement viable que si le prix est de 65-80 $ le baril ; OVL y avait installé un bureau. L’or canadien est très demandé en Inde. Le Canada a de la potasse de haute qualité avec une longue histoire de commerce avec l’Inde qui ne produit pas une once de minerai, un ingrédient important pour les engrais agricoles. En d’autres termes, le Canada est richement doté en minéraux stratégiques que l’Inde veut. La province du Manitoba est un grenier agricole; combien d’Indiens savent que les pois chiches dans leur assiette viennent du Canada ?

Le Canada est une économie industrialisée et technologiquement avancée du G7, du G20. Ses fondamentaux économiques sont solides et n’ont pas cédé malgré la crise de 2008 ou la pandémie de Covid. Ses fonds de pension sont une source cruciale de fonds souverains qui sont également investis en Inde. Le Canada a signé l’accord de coopération nucléaire lors de la visite historique du Premier ministre Dr Manmohan Singh en 2010. Un accord de libre-échange et un accord d’investissement ont été initiés. Le Canada compte aujourd’hui 1 25 000 étudiants indiens, soit près de 11 % des étudiants étrangers.

Indépendamment des complémentarités économiques, le Canada n’a pas été bien placé sur le radar de New Delhi. Cela a dû être corrigé. Les députés du Groupe m’ont écouté patiemment, ont admis que j’avais fait le point et qu’ils exhorteraient les entreprises à assister au Sommet. Cependant, ils ont exprimé leur impuissance de ne pas être en mesure de diriger l’équipe. J’ai demandé si le budget était un problème. J’ai été choqué quand ils ont précisé qu’ils n’étaient pas autorisés à visiter le Gujarat car le gouvernement canadien avait interdit toute relation officielle avec le CM de l’époque, le Gujarat (en raison des retombées des émeutes de Godhra).

J’ai regardé les membres distingués en face et j’ai demandé si alors CM Gujarat, Narendra Modi devaient devenir le Premier ministre de l’Inde, arrêteraient-ils de traiter avec l’Inde? C’était maintenant à leur tour d’avoir l’air surpris ! Ils ont demandé avec incrédulité si c’était possible ? J’ai expliqué la dynamique de la démocratie participative indienne et la révolution sociale silencieuse qui se déroulait en Inde, entraînant le remplacement des élites établies et le rôle croissant des dirigeants régionaux.

Dans trois mois, le ministre fédéral du Commerce de l’époque, Stockwell Day, s’est rendu à Ahmedabad en 2009 pour ouvrir le bureau commercial du Canada et le reste appartient à l’histoire. L’interdiction a été levée 5 ans avant que son voisin américain ne le fasse (cela aussi seulement lorsque le Premier ministre Modi a été installé au pouvoir en 2014). mines canadiennes; il est actuellement président de HDFC Bank.

Avec le temps, le Canada est devenu le plus grand partenaire international du Gujarat. Le Canada a commencé à participer aux Sommets Vibrant Gujarat successifs en tant que pays partenaire. En fait, avant que Make in India ne devienne un programme phare du gouvernement, les entreprises canadiennes faisaient précisément cela au Gujarat : par exemple, Bombardier, la compagnie d’aviation canadienne a établi une usine au Gujarat pour fabriquer non pas des avions mais des autocars pour le métro indien et pour les exportations. La société canadienne McCain Foods a non seulement employé des agriculteurs du Gujarat, mais leur a également fourni la technologie nécessaire pour produire des pommes de terre pour les croustilles destinées à la vente sur le marché indien et à l’étranger.

Parfois, une bonne personne et une bonne déclaration font toute la différence en diplomatie.

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien et un ancien haut-commissaire adjoint au Canada. Twitter:@nchauhanifs Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.