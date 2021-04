Relations Inde-Russie et impact du concept géostratégique de l’Indo-Pacifique

La Russie souhaite un démarrage rapide des négociations sur une zone de libre-échange entre l’Union économique eurasienne (UEE) et l’Inde dans le sens d’un bénéfice mutuel. (Source de la photo: Twitter / @ MEAIndia)

L’Inde et la Russie ont réaffirmé leur attachement à un partenariat continu dans les domaines du commerce, des investissements, de l’espace, de l’énergie, de la coopération scientifique et militaire. La visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a été jugée importante en raison de son calendrier et de certaines des préoccupations qui sont apparues dans les relations entre les deux pays. Il s’est rendu immédiatement après la réunion virtuelle au sommet du Quad et la visite du secrétaire américain à la Défense, Llyod Austin. Par conséquent, il était largement admis que le Quad et l’achat de la défense de l’Inde à la Russie figureraient en bonne place dans la discussion.

Le ministre russe a évité de mentionner le terme Quad, mais il a clairement indiqué que de tels blocs étaient contre-productifs. «Il a réaffirmé que l’ASEAN devrait jouer un rôle central dans les affaires de« l’Asie-Pacifique ». Il est intéressant de noter que le terme utilisé était «Asie-Pacifique» et non «Indo-Pacifique» qui est utilisé par l’Occident et l’Inde. La Russie n’est pas d’accord avec le concept d’Indo-Pacifique avancé par les États-Unis », observe le professeur Rajan Kumar, École d’études internationales, JNU.

Dans ses remarques liminaires, le ministre russe a parlé de renforcer la coopération en matière d’investissement dans le cadre des programmes nationaux des deux pays et d’accorder une attention particulière aux projets d’énergie, notamment l’énergie nucléaire, l’exploration spatiale pacifique et les infrastructures de transport en Extrême-Orient et dans l’Arctique.

Outre l’augmentation de l’utilisation des monnaies nationales dans les règlements mutuels, la Russie souhaite que les pourparlers sur une zone de libre-échange entre l’Union économique eurasienne (UEE) et l’Inde soient entamés rapidement dans le cadre d’un bénéfice mutuel.

La coopération militaro-technique bilatérale (MTC), y compris la production conjointe des dernières armes en Inde, est l’un des principaux piliers des relations indo-russes. Il avait également déclaré aux médias que la Russie était le principal contractant extérieur de l’Inde dans le domaine stratégiquement critique et le seul partenaire offrant à l’Inde une technologie militaire de pointe.

Les deux pays travaillent dans divers domaines, notamment la production de moteurs de fusée, la navigation par satellite, l’exploration spatiale pacifique et accordant une attention particulière à des domaines tels que les programmes de vols habités.

Partageant ses réflexions sur les remarques du ministre russe, selon le professeur Rajan, «Lavrov a précisé que la Russie et la Chine entretiennent les« meilleures relations de tous les temps », mais cela ne présage pas d’une alliance militaire entre les deux pays. C’est un fait que les deux pays n’ont pas encore d’alliance militaire, mais certains universitaires russes soutiennent que si elle est poussée plus loin, la Russie pourrait forger une alliance avec la Chine.

«Sur la question controversée des achats de défense de la Russie, Lavrov a évoqué l’annonce ouverte des États-Unis de faire pression sur les pays qui importent des armes à partir de là. Il a de nouveau souligné le rôle de la Russie dans la fourniture d’une technologie militaire de pointe à l’Inde. La déclaration commune a réaffirmé la poursuite de la coopération en matière de défense entre les deux pays. Il est peu probable que l’Inde subisse la pression des États-Unis sur les engagements qui ont déjà été pris, y compris les missiles de défense S-400 », a déclaré le professeur Rajan.

La réunion de Lavrov est considérée comme une réunion préparatoire à la réunion au sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre Narendra Modi quelque temps plus tard cette année.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.