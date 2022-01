Relativity embauche Microsoft VP pour mettre à niveau le logiciel de l’usine de fusées

Relativity Space utilise des imprimantes 3D géantes pour produire des composants pour ses fusées terriennes. (Photo de l’espace de la relativité)

Relativity Space, la start-up fondée à Seattle et qui construit actuellement des fusées imprimées en 3D dans le sud de la Californie, a fait appel à un cadre de Microsoft pour diriger son équipe d’ingénierie logicielle en pleine croissance et développer son « Système d’exploitation d’usine » alimenté par l’IA.

Scott Van Vliet, qui a dirigé l’équipe derrière la plate-forme de collaboration Microsoft Teams en tant que vice-président de l’entreprise, supervisera plus de 150 employés de Relativity dans ses équipes de logiciels intégratifs et de fabrication additive en tant que vice-président principal de l’ingénierie logicielle. Il sera basé dans la région de Los Angeles.

Avant son passage de quatre ans chez Microsoft, Van Vliet a joué un rôle de premier plan dans le développement des appareils Echo d’Amazon et de la plate-forme d’assistant vocal Alexa. Il a déclaré à . qu’il était impatient d’aider Relativity Space à révolutionner les applications industrielles pour l’impression métallique 3D, tout comme il a aidé Microsoft et Amazon à ouvrir la voie aux logiciels collaboratifs et aux assistants d’IA.

Scott Van Vliet a quitté Microsoft pour devenir vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Relativity Space. (Image via Twitter)

« En réfléchissant à la direction que nous prenons avec notre famille d’imprimantes Stargate et aux technologies que nous développons sur l’ensemble de la pile, nous pouvons appliquer des modèles similaires d’apprentissage automatique pour transformer la façon dont nous effectuons la modélisation prédictive, l’impression prédictive et construisons le produits que nous allons construire », a déclaré Van Vliet.

Le premier grand produit de Relativity Space, sa fusée Terran 1, doit effectuer son premier lancement cette année, et la société travaille déjà sur une fusée plus puissante et entièrement réutilisable appelée Terran R.

Le PDG de Relativity, Tim Ellis, un vétéran de l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos qui a cofondé l’entreprise dans un espace de travail partagé à Seattle en 2015, a déclaré que le logiciel sera la clé de l’avenir de Relativity Space – et de l’avenir de l’industrie du lancement. .

« Scott est vraiment l’embauche la plus élevée que l’industrie ait faite dans le domaine des logiciels », a déclaré Ellis à .. « C’est excitant pour moi, parce que je crois beaucoup à la citation d’Andreessen-Horowitz selon laquelle » le logiciel mange le monde « . … Tout ce que fait Relativity, la transition de la fabrication vers des approches davantage axées sur les logiciels et les données, est inévitable. Nous sommes juste les plus avancés.

La relativité fait le pari que l’automatisation et l’impression 3D réduiront considérablement le coût de construction des fusées, ce qui se traduira par un accès beaucoup moins cher à l’espace.

Le système d’exploitation d’usine est un concept clé de l’approche de Relativity : Van Vliet a déclaré que lui et son équipe viseront à renforcer les capacités d’une plate-forme logicielle qui regroupe tous les processus impliqués dans la construction de fusées à partir de piles de poudre de métal. Il a comparé le FOS aux plates-formes fournies par Microsoft Windows, ou Microsoft Teams, ou le logiciel d’assistant vocal Alexa d’Amazon.

« Franchement, ce sera la plate-forme qui permettra des choses auxquelles nous n’avons même pas encore pensé – des capacités que les ingénieurs et les concepteurs de notre équipe commenceront à débloquer alors que nous pensons à une expérience intégrée de bout en bout qui peut s’appliquer à à quelque fin que ce soit », a déclaré Van Vliet. « C’est la chose la plus excitante pour moi : construire cette plate-forme qui accélérera la vision de Terran 1 et Terran R ainsi que d’autres industries. »

Ellis a reconnu que le système d’exploitation que lui et Van Vliet avaient en tête pourrait être appliqué plus largement à d’autres marchés de fabrication – par exemple, les avions, les trains et les automobiles. Mais au moins pour le moment, il insiste sur le fait que tout ce que fait l’espace de la relativité sera axé sur la construction de l’infrastructure nécessaire pour se rendre sur Mars et, éventuellement, pour lancer l’industrie sur la planète rouge.

Comme le fondateur de SpaceX, Elon Musk, Ellis aime dire que l’objectif à long terme de Relativity Space est de faire de l’humanité une espèce multiplanétaire. « Nous ne sommes toujours que la deuxième entreprise au monde à avoir cette mission fondamentale de vouloir rendre l’humanité multiplanétaire », a-t-il déclaré. « Et j’espère qu’il y en a plus. J’espère que nous inspirerons des dizaines à des centaines d’entreprises à être ambitieuses et à poursuivre ces grands projets. »

Mais contrairement à Musk, Ellis n’envisage pas de construire des satellites.

« Nous voyons l’opportunité de doubler notre propre plate-forme et de fabriquer nos propres meilleurs produits finaux », a déclaré Ellis. Se concentrer sur la fabrication additive optimisée par logiciel est « un investissement dans cette approche », a-t-il déclaré.

Ellis a déclaré que les imprimantes 3D Starbase de quatrième génération de Relativity Space sont déjà théoriquement capables de produire une fusée Terran 1 en six jours et une fusée Terran R en 30 jours.

« Il y a d’autres parties du processus d’usine – traitement en aval, usinage, inspections – et vraiment, Scott et son équipe seront responsables d’atteindre ce taux », a déclaré Ellis.

Relativity semble avoir les moyens nécessaires : le cycle de financement de série E de 650 millions de dollars de juin dernier pour Terran R a fait passer l’investissement total au-delà de la barre des 1,3 milliard de dollars, et la valorisation totale serait supérieure à 4 milliards de dollars.

L’entreprise compte aujourd’hui plus de 600 employés, soit environ le double de ses effectifs il y a un an. Ces travailleurs ne sont pas seulement au siège social de Long Beach, en Californie : il y a des équipes qui travaillent à Washington, DC ; au Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi; à la base de force spatiale Vandenberg en Californie; à Cape Canaveral Space Force Station en Floride – et même à Kent, Washington, non loin du QG de Blue Origin. (Relativity dit que son bureau de la région de Seattle compte quatre employés.)

« Nous étions à un peu plus de 100 au début de la pandémie », a déclaré Ellis. « Je pense que nous sommes la société de lancement à la croissance la plus rapide de l’histoire, en termes de croissance des effectifs et de taux de croissance au cours de cette période. »

Et Relativity continue de croître : son site Web de carrière répertorie plus de 100 offres d’emploi. « Il s’agit d’un investissement dans l’embauche de beaucoup plus d’ingénieurs logiciels, de scientifiques des données, de vision par ordinateur, d’apprentissage automatique », a déclaré Ellis. « C’est vraiment une sorte de doublement sur un type d’équipe très différent qui n’existait pas dans l’aérospatiale auparavant à ce niveau. »

Van Vliet a déclaré qu’il rêvait depuis longtemps de travailler dans l’industrie spatiale et qu’il avait hâte de se lancer.

« J’ai certainement beaucoup à apprendre, à m’impliquer dans l’entreprise et à commencer, mais je pense qu’il y a déjà une empreinte tellement incroyable », a-t-il déclaré. « C’est ce qui est le plus excitant pour moi – il y a l’expérience que j’ai de la montée en puissance et de la direction de grandes équipes, et il existe déjà un ensemble incroyable d’atouts. »