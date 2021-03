Relativity Space lancera une mission militaire américaine en orbite basse en 2023

L’unité d’innovation de la défense a choisi Relativity pour devenir un fournisseur de services de lancement pour le programme de tests spatiaux du DoD.

WASHINGTON – Relativity Space a été sélectionné pour lancer une petite charge utile militaire américaine en orbite en 2023 à l’aide d’une fusée imprimée en 3D.

Dans un communiqué du 15 mars, la société a déclaré avoir reçu son premier contrat avec le ministère de la Défense pour lancer une mission du programme de test spatial du DoD. Le prix a été annoncé pour la première fois le 9 mars par le PDG de Relativity, Tim Ellis, dans un entretien avec CNBC.

L’unité d’innovation de la défense – une organisation qui travaille avec des entreprises commerciales et des startups – a choisi Relativity pour devenir un fournisseur de services de lancement pour l’Initiative de lancement rapide et agile du programme DoD Space Test. RALI est un programme géré par le Space and Missile Systems Launch Enterprise de la Force spatiale pour identifier des systèmes de lancement commerciaux viables d’une capacité comprise entre 450 et 1 200 kilogrammes en orbite terrestre basse.

Relativity et DIU ont refusé de divulguer la valeur du contrat.

Relativity fabrique ses fusées avec des composants imprimés en 3D dans son usine de Long Beach, en Californie. Pour la mission du DoD, il utilisera le petit lanceur de satellites Terran 1 qui devrait voler pour la première fois plus tard cette année à partir de Cap Canaveral, en Floride. Le DoD est le neuvième client de lancement annoncé pour Terran 1 et le deuxième accord avec le gouvernement américain à la suite d’un contrat de services de lancement de classe Venture de la NASA.

Relativity est le troisième fournisseur de lancement sélectionné par DIU pour le programme RALI depuis son lancement en 2017. Les deux autres sont Rocket Lab et Virgin Orbit.

Steve Butow, directeur du portefeuille spatial de DIU, a déclaré que l’armée recherchait «des services de lancement réactifs et à faible coût qui non seulement améliorent notre accès à l’espace, mais permettent également de placer de petits satellites précisément sur leurs orbites conçues pour la mission avec peu ou pas de retard. »

Terran 1 a été conçu pour envoyer 900 kilogrammes sur une orbite héliosynchrone et 1 250 kilogrammes sur des orbites à inclinaison plus basse.

Relativity a récemment annoncé son intention de développer un lanceur réutilisable Terran R plus grand pour concurrencer la fusée Falcon 9 de SpaceX.