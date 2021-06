Relativity Space lève 650 millions de dollars pour construire une plus grande fusée imprimée en 3D

Une conception d’artiste montre la fusée Terran R de Relativity Space en vol. (Illustration de l’espace de la relativité)

Relativity Space, l’entreprise spatiale qui a débuté à Seattle et travaille maintenant sur des fusées imprimées en 3D en Californie, dit qu’elle construira un plus gros lanceur à l’aide d’un tour de financement de série E tout aussi énorme de 650 millions de dollars.

La startup affirme que sa fusée Terran R à deux étages, entièrement réutilisable, sera capable de lancer plus de 20 000 kilogrammes (44 000 livres) en orbite terrestre basse. C’est 16 fois la capacité de charge utile répertoriée de sa fusée Terran 1 de première génération, qui doit faire ses débuts cette année, et à peu près égale à la capacité de la fusée Falcon 9 de SpaceX.

“Depuis nos jours de fondation dans Y Combinator il y a à peine cinq ans, nous avons prévu d’imprimer en 3D Terran 1 puis Terran R – une fusée entièrement réutilisable 20 fois plus grande – sur notre plate-forme” Usine du futur “”, Tim Ellis, PDG et co- fondateur de Relativity, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse. “Aujourd’hui, nous sommes un pas de plus vers cet objectif.”

Relativity indique que le cycle de financement récemment annoncé aidera l’entreprise à augmenter la production de la fusée Terran R dans son usine d’impression 3D à Long Beach, en Californie. Le cycle a été dirigé par Fidelity Management & Research Co. avec la participation d’investisseurs dont Baillie Gifford, fonds et comptes gérés par BlackRock, Centricus, Coatue, K5 Global, Soroban Capital, Tiger Global, Tribe Capital, XN, Brad Buss, Mark Cuban, Jared Leto et le co-fondateur de Zillow Spencer Rascoff’s 75 & Sunny.

Le tour de série E de 650 millions de dollars fait suite à un tour de série D de 500 millions de dollars qui s’est clôturé en novembre dernier. L’investissement total à ce jour dépasse 1,3 milliard de dollars et la valorisation de la société serait supérieure à 4 milliards de dollars. Depuis novembre, l’effectif de Relativity est passé d’environ 230 employés à plus de 400, avec des plans pour embaucher 200 autres membres de l’équipe cette année.

Ellis a cofondé Relativity après avoir passé des années à travailler dans l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos dans le Kent, Washington. L’autre cofondateur de Relativity, Jordan Noone, a effectué un stage chez Blue Origin en 2013 et a travaillé chez SpaceX en 2014-2015. L’année dernière, Noone a quitté son poste de directeur de la technologie de Relativity pour cofonder une société de capital-risque technologique appelée Embedded Ventures.

Dans une interview de 2018 avec ., Ellis a rappelé que lui et Noone avaient lancé Relativity dans un espace de co-working WeWork à Seattle. “C’était le premier mois où nous étions là-bas”, a-t-il déclaré. Cependant, la société a rapidement déménagé sous le soleil de Californie et s’est maintenant installée dans un siège social de 120 000 pieds carrés et une usine d’impression 3D à Long Beach.

Dès le début, l’idée derrière Relativity était de construire des fusées « sans travail humain », en utilisant une technologie d’impression 3D métallique à faible coût. Le processus n’implique pas exactement aucun travail humain, mais l’objectif du projet Terran 1 est de produire des fusées prêtes au lancement à partir de matières premières en moins de 60 jours, puis de lancer des charges utiles en orbite terrestre basse pour un prix aussi bas que 12 $. million.

Terran R fera monter la barre. « Au cours de l’année dernière, le marché nous a demandé d’accélérer le développement de notre plus grand lanceur, nous savions donc qu’il était temps de doubler nos plans existants et d’étendre le programme Terran R encore plus échelle plus tôt », a déclaré Ellis.

Ce graphique compare la taille de la fusée Terran 1 (à gauche) avec la Terran R (à droite). Une figure humaine a été ajoutée à l’illustration à titre de comparaison. (Illustration de l’espace de la relativité)

La fusée Terran R de 216 pieds de haut de Relativity est conçue avec un diamètre de 5 mètres (16 pieds) et un carénage de charge utile pour correspondre – encore une fois, à peu près équivalent au Falcon 9. La fusée a également des ailerons de grille de style Falcon pour manœuvrer pendant descente.

La principale innovation est que les deux étages et le carénage sont conçus pour être réutilisables (ce qui explique le « R » dans le nom du Terran R). Cela comprend les sept moteurs de fusée Aeon R imprimés en 3D et d’une poussée de 302 000 livres sur le premier étage, ainsi que le moteur Aeon Vac pour l’étage supérieur. Relativity dit que la technologie d’impression 3D permet de concevoir un étage supérieur qui peut supporter la chaleur de la rentrée.

Comme le moteur Aeon 1 qui est développé pour la fusée Terran 1, les moteurs du Terran R utiliseront du méthane liquide cryogénique et de l’oxygène liquide comme propulseurs.

Le Terran R doit décoller à partir de 2024, du même complexe de lancement de Cap Canaveral qui servira de base d’attache au Terran 1. Relativity dit qu’elle a fini d’imprimer en 3D plus de 85 % du premier article de vol du Terran 1 et qu’elle a signé son premier contrat de lancement avec un client principal pour le Terran R.

La relativité veut que le Terran R serve de moyen de déploiement de grandes constellations de satellites en orbite terrestre et de transport spatial point à point pour les missions vers la Lune et Mars.

“La relativité a été fondée avec la mission d’imprimer en 3D des fusées entières et de construire la base industrielle de l’humanité sur Mars”, a déclaré Ellis. « Nous avons été inspirés pour faire de cette vision une réalité, et nous pensons qu’il doit y avoir des dizaines voire des centaines d’entreprises travaillant à construire l’avenir multiplanétaire de l’humanité sur Mars. L’impression 3D évolutive et autonome est inévitablement nécessaire pour prospérer sur Mars, et Terran R est la deuxième étape du produit dans un voyage à long terme que Relativity planifie à l’avenir.

La route à parcourir pourrait être difficile pour Relativity, avec la concurrence de plus gros lanceurs tels que le Falcon Heavy et le Starship de SpaceX, le New Glenn de Blue Origin et le Vulcan de United Launch Alliance ainsi que de plus petits lanceurs tels que l’Electron de Rocket Lab et le LauncherOne de Virgin Galactic. Mais au moins, Ellis voit grand – comme Jeff Bezos de Blue Origin et Elon Musk de SpaceX, les milliardaires de l’espace qui se profilent désormais comme les rivaux d’Ellis.