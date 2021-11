Relayer clairement le stress – L’Express Financier

Les analystes craignent à juste titre que la banque se comporte de manière indulgente avec les emprunteurs. S’il le fait, il doit le faire savoir dès le départ.

Ce qui est inquiétant à propos de la perte énorme de 3 008 crores de Rs de la Bandhan Bank – pour les trois mois jusqu’en septembre – n’est pas tant l’ampleur que son caractère totalement inattendu. En effet, une bonne gouvernance d’entreprise aurait justifié un profit warning.

Comme les analystes l’ont souligné, la perte était loin des attentes, le prêteur créant 5 578 crores de provisions sur la base d’une évaluation des recouvrements et des besoins de provisionnement. Même au cours du trimestre de juin, l’approvisionnement était beaucoup plus petit à 1 374 crore de Rs.

Étant donné que la reprise de l’économie s’est accélérée au cours des derniers mois, le bond des provisions est surprenant. Cela suggère que la direction a été prise au dépourvu par certains développements ou n’a pas été en mesure d’évaluer correctement la situation.

On sait depuis un certain temps que l’impact de la pandémie a été assez sévère. On comprend que la banque avait besoin de constituer une réserve pour se préparer à d’éventuelles dépréciations de prêts ; son portefeuille n’est pas au meilleur de sa forme avec des actifs non productifs bruts (NPA) bruts à 10 %, des prêts restructurés à 11 % et des comptes de mention spéciale (SMA) dans le portefeuille de micro-finance à 20 %. Cependant, cela n’a pas été communiqué assez clairement aux actionnaires. Alors qu’un retour à la normale est dans un certain temps, le prêteur a, à son honneur, réussi à améliorer les recouvrements.

En règle générale, les clients de la catégorie des IMF ont tendance à rembourser leurs prêts dès que leurs revenus sont rétablis. Cependant, les régulateurs doivent surveiller de près la situation car nous vivons une période difficile et, comme nous le savons, les ménages du secteur informel ont été gravement touchés. Les analystes craignent à juste titre que la banque se comporte de manière indulgente avec les emprunteurs. S’il le fait, il doit le faire savoir dès le départ.

Le fait que l’environnement n’est pas facile ressort clairement des résultats des autres prêteurs. M&M Financial traverse une période difficile depuis plusieurs années maintenant, mais a réussi à réduire les prêts en difficulté au cours du trimestre de septembre ; dans l’ensemble, au cours des trois mois précédant septembre, la société a signalé une baisse des prêts stressés de 270 points de base à un peu moins de 35 %. Étant donné que le prêteur est membre d’un grand conglomérat, il ne souffrirait pas du manque de soutien financier.

Cependant, les petits prêteurs, sans parents solides, sont vulnérables à une grave érosion de leur capital. Cela est particulièrement vrai dans le cas des prêteurs où le portefeuille de prêts n’est pas bien diversifié et se concentre sur quelques segments.

Dans le contexte actuel, les actionnaires ont droit à une juste évaluation de l’évolution de l’entreprise. Chez Equitas Small Finance Bank, par exemple, il y a eu une augmentation des provisions – à Rs 138 crore au T2FY22 contre seulement `75 crore au trimestre de juin.

Ces revenus et bénéfices ont chuté de 60% en glissement annuel. Alors que le prêteur a signalé un stress global d’environ 20%, inférieur aux 24% du trimestre de juin, l’amélioration de la qualité des actifs devrait prendre un certain temps compte tenu du profil de la clientèle. En effet, le processus de reprise pourrait être lent pour certains secteurs de l’économie et, par conséquent, les prêteurs exposés à ces secteurs ressentiront la pression plus longtemps.

Le fait est que les bonnes opportunités de crédit sont également rares, comme en témoigne l’augmentation très timide des avances au cours du trimestre de septembre. Dans l’intérêt du risque systémique, il est important que tous les prêteurs signalent tout stress afin qu’il puisse être traité rapidement.

