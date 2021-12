Relèvement progressif de l’âge du mariage pour les femmes de 18 à 21 ans : JP Nadda

Nadda a déclaré que l’appréciation des femmes pour cette décision renforce la détermination du parti à prendre davantage de mesures pour leur autonomisation.



Le chef du BJP, JP Nadda, a qualifié dimanche de « progressive » la proposition d’augmenter l’âge nubile pour les femmes de 18 à 21 ans et a félicité le Premier ministre Narendra Modi pour cette décision.

Nadda a déclaré que l’appréciation des femmes pour cette décision renforce la détermination du parti à prendre davantage de mesures pour leur autonomisation.

« C’est une décision très progressiste prise par le Premier ministre Narendra Modi. Augmenter l’âge du mariage pour les femmes de 18 à 21 et les amener sur un pied d’égalité avec les hommes est une étape historique vers l’autonomisation des femmes », a déclaré Nadda lors d’un programme organisé ici par des femmes pour remercier le Premier ministre de cette décision.

Il a déclaré qu’il s’agissait d’une décision qui répond aux préoccupations exprimées par les organisations de santé concernant l’âge du mariage pour les femmes en Inde étant trop bas.

Le projet de loi sur le relèvement de l’âge nubile des femmes a été présenté à Lok Sabha pendant la session d’hiver et a été soumis à une commission parlementaire pour examen.

Nadda, qui était ici pour examiner les préparatifs du parti pour les prochaines élections législatives dans l’État, a également parlé aux responsables et aux vistaraks de 41 circonscriptions électorales et leur a demandé de se concentrer sur les isoloirs.

Le président du BJP a également félicité le 84e épisode du programme Mann ki Baat du Premier ministre Modi pour son absence de contenu politique.

« Le Premier ministre n’a soulevé aucune question politique dans l’épisode d’aujourd’hui. Il n’a parlé que de problèmes sociaux et contemporains d’intérêt humain », a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.