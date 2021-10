Reliance, Bharti Airtel parmi les meilleurs choix d’actions à grande capitalisation pour Diwali 2021; les actions peuvent se rallier jusqu’à 20%

Sur le plan sectoriel, la société de courtage estime que PSU a encore de la vapeur après la décision d’Air India et des progrès sur la cession de BPCL et de Shipping Corporation of India. Image: Pixabay

Les indices de référence du marché boursier indien BSE Sensex et Nifty 50 ont progressé de près de 30 pour cent jusqu’à présent dans l’année, et de 50 pour cent depuis le Diwali de l’année dernière. Dans l’espoir d’un retour plus rapide à la normale suite à la pandémie de COVID-19, le marché boursier indien a continué d’augmenter depuis le dernier Diwali 2020, à l’exception des échanges latéraux entre février 2021 et mai 2021. Dans le Samvat 2078, HDFC Securities estime que sur un Diwali à Sur la base de Diwali, Diwali 2021 enregistrera le pourcentage de rendements le plus élevé depuis la période 2008-09. Sur le plan sectoriel, la société de courtage estime que PSU a encore de la vapeur après la décision d’Air India et des progrès sur la cession de BPCL et de Shipping Corporation of India. Les banques (à la fois PSU et privées) pourraient revenir dans le compte. L’automobile et les biens d’équipement peuvent également bien se porter après une performance modérée au cours des derniers trimestres.

Top 4 des actions à grande capitalisation à acheter à Samvat 2078

Reliance Industries Ltd (cible : Rs 2 986, rallye : 15 %)

Ajouter le plongeon à Rs 2 336

La volatilité des prix du pétrole brut, l’intensité concurrentielle associée aux segments télécoms/commerce de détail et les fluctuations des taux de change sont des préoccupations majeures. HDFC Securities reste optimiste quant à sa trajectoire de revenus et de rentabilité avec des capacités d’exécution robustes, un bilan solide et une dynamique de croissance régulière à l’avenir.

Bharti Airtel (Cible : Rs 810, Rallye : 17,26%)

Ajouter sur dip à Rs 623

La société de courtage a noté que la concurrence des prix avec Reliance Jio, les changements réglementaires et technologiques et les fluctuations défavorables des devises sont les principaux risques auxquels la société est confrontée. Cependant, une position solide sur le marché du segment domestique mobile et non mobile, une diversification entre les entreprises, des opérations saines en Afrique et une grande flexibilité financière rendent Bharti Airtel attrayant pour les investissements.

Hindustan Petroleum Corporation Ltd (cible : 385 Rs, rallye : 19,14 %)

Ajouter sur dip à Rs 280

Le ralentissement économique, la volatilité des prix du pétrole et du gaz et les changements réglementaires dans l’industrie du pétrole et du gaz pourraient avoir une incidence sur sa croissance. Cependant, le solide profil opérationnel de HPCL, soutenu par une position dominante sur le marché, soutenu par un réseau de marketing et de distribution établi et l’augmentation de la capacité de raffinage, offre un confort, a déclaré la société de courtage. « Le désinvestissement réussi de la participation du gouvernement dans BPCL pourrait conduire à une revalorisation des OMC, y compris HPCL », a déclaré HDFC Securities.

Larsen & Toubro (Cible : Rs 2 077, Rallye : 16,47 %)

Ajouter sur dip à Rs 1598

HDFC Securities a déclaré que l’amélioration de la marge d’EBITDA et les solides rentrées de fonds étaient les points saillants des récents résultats trimestriels. Avec l’amélioration des macros sur les marchés internationaux et l’accent mis par le gouvernement sur les infrastructures nationales, L&T espère une croissance faible à moyenne de l’entrée des commandes. La société de bourse reste à l’aise sur L&T, compte tenu de son carnet de commandes solide, de son bilan sain et de ses activités de services robustes.

(Les recommandations d'actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n'assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d'investir.)

