Reliance, Bharti Airtel, Vodafone, Asian Paints, NTPC, Havells, Yes Bank, les actions de la Banque IDBI en bref

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 41,50 points ou 0,23% à 18 358,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 le jour d’expiration hebdomadaire des F&O. Dans un contexte de volatilité accrue, le S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 456 points ou 0,74% à 61 259 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 0,83% pour s’établir à 18 266. Les analystes sont d’avis que l’indice Nifty 50 a terminé une étape de correction, et 18150 et 18200 pourraient agir comme des niveaux de support sacro-saints pour les traders. « Au-dessus de la même chose, il y a une forte possibilité d’un rallye de retrait rapide jusqu’aux niveaux 18350-18425. D’un autre côté, le licenciement de 18150 pourrait augmenter encore la faiblesse intrajournalière jusqu’à 18080 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Peintures asiatiques, Banque IDBI : Sociétés cotées à l’ESB telles que Asian Paints, JSW Steel, Biocon, 63 Moons Technologies, Agro Tech Foods, Borosil Renewables, Can Fin Homes, CG Power and Industrial Solutions, Container Corporation of India, ICICI Lombard General Insurance Company, IDBI Bank, Indian Energy Exchange, IIFL Securities, Indian Hotels, IndiaMART InterMESH, Duncan Engineering, Gateway Distriparks, Heritage Foods, Jubilant Industries, Lemon Tree Hotels, LIC Housing Finance, Bank of Maharashtra, Mphasis, Music Broadcast, Rane Engine Valve, Sasken Technologies, Inde du Sud Bank, Sterlite Technologies, Tanla Platforms, Trident, TVS Motor Company et VST Industries publieront leurs résultats du deuxième trimestre le 21 octobre 2021.

RIL, Bharti Airtel : Reliance Jio de Reliance Industries continue d’ajouter un maximum d’abonnés sans fil parmi les entreprises de téléphonie mobile pendant sept mois consécutifs, mais la dynamique s’est ralentie en août. Par exemple, au cours du mois, Jio n’a ajouté que 6,49 lakh, soit environ 0,65 million d’abonnés, contre 6,52 millions en juillet. La baisse des ajouts a également été observée par Bharti Airtel, qui a ajouté 1,38 lakh d’abonnés en août contre 1,94 million en juillet.

Commerce de détail futur : Dans ce qui peut être considéré comme un revers pour Future Retail (FRL), le tribunal d’arbitrage de Singapour a rejeté mercredi son affirmation selon laquelle il serait exclu du différend commercial en cours avec Amazon Inc en ce qui concerne son accord de fusion de Rs 24 713 crore avec Reliance Retail.

NTPC, puissance Tata : La NTPC, gérée par l’État, a menacé de résilier le contrat avec Tata Power Solar pour un projet de 320 mégawatts (MW) à Jaisalmer au Rajasthan, alléguant l’absence de progrès significatifs sur le site huit mois après la signature de l’accord.

Idée Vodafone : Vodafone Idea a informé mercredi le Département des télécommunications (DoT) de son acceptation du moratoire de quatre ans pour le paiement de ses redevances de spectre. La société est le premier opérateur télécom à avoir envoyé son acceptation au DoT suite au paquet de relance du gouvernement pour le secteur qui consiste à différer le paiement des tranches de spectre avec la valeur actuelle nette intacte.

Havells Inde : Havells India a signalé une baisse de 7,34% de son bénéfice net consolidé à Rs 302,39 crore pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, contre Rs 326,36 crore au trimestre de l’année dernière.

Oui Banque : Yes Bank a montré des progrès remarquables après que sa gestion a été prise par l’embrayage d’investisseurs dirigés par la State Bank of India (SBI) l’année dernière et pourrait prendre deux ans de plus pour se stabiliser, a déclaré l’ancien président de la SBI Rajnish Kumar.

