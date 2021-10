Reliance, BPCL, Vedanta, UCO Bank, NTPC, Indian Bank, Tata Power, DLF, actions Shree Cement en bref

Les analystes disent que Nifty a violé les principaux supports d’un point de vue technique, après avoir clôturé en dessous des niveaux de 17950-18000

SGX Nifty s’échangeait de 33 points ou 0,2% à 17 913 sur la bourse de Singapour, ce qui suggère un début positif pour BSE Sensex et Nifty 50. Les investisseurs surveilleront de près les bénéfices du trimestre de juillet à septembre, les prix du pétrole, les flux de fonds étrangers, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain , et d’autres indices globaux. Les analystes disent que Nifty a violé les principaux supports d’un point de vue technique après avoir clôturé en dessous des niveaux de 17950-18000. « Dans le processus, il a non seulement violé un support de modèle de base majeur, mais il a également fait baisser les points de résistance du Nifty pour l’immédiat à court terme », Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique consultant et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services, a déclaré Financial Express Online.

Des actions à surveiller

BPCL, Ciment Shree : Sociétés cotées à l’ESB telles que BPCL, Adani Power, Dr Reddy’s Labs, Shree Cement, UPL, Vedanta, Adani Transmission, Apollo Tyres, Bandhan Bank, Barbeque-Nation Hospitality, Bharat Electronics, Cadila Healthcare, CARE Ratings, Castrol India, Chemplast Sanmar , LT Foods, Dalmia Bharat Sugar and Industries, Dixon Technologies (Inde), Emami, Embassy Office Parks REIT, Equitas Small Finance Bank, Escorts, Exide Industries, GAIL (Inde), Glaxosmithkline Pharmaceuticals, Indigo Paints, JK Lakshmi Cement, JSW Energy , Oberoi Realty, SAIL, Sumitomo Chemical India, TTK Healthcare, Varun Beverages, VIP Industries et Voltas.

Larsen & Toubro : Le major de l’ingénierie Larsen & Toubro (L&T) a déclaré jeudi qu’il s’efforçait de devenir une entreprise « net zéro » et s’était fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 et la neutralité de l’eau d’ici 2035. La société, qui a lancé son quatrième rapport intégré, ‘ Sustainable Progress for a Better World », a réaffirmé son engagement à intégrer ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Banque UCO : Portée par une augmentation du bénéfice d’exploitation et une diminution des provisions, la banque d’État Uco Bank a annoncé jeudi un bond de près de sept fois de son bénéfice net à Rs 205,39 crore pour le deuxième trimestre de cet exercice, contre Rs 30,12 crore pour le même période dernier exercice.

NTPC : Alors que le ministère de l’Énergie de l’Union a ordonné aux sociétés d’électricité appartenant au gouvernement d’adopter une « politique de tolérance zéro » concernant les retards de paiement des États, NTPC a menacé de couper les livraisons partielles à l’Uttar Pradesh et au Madhya Pradesh à partir de dimanche si les factures ne sont pas réglées rapidement.

Banque indienne : Le prêteur du secteur public basé à Chennai, Indian Bank, a annoncé jeudi une hausse de 164% de son bénéfice net à 1 089 crore de Rs pour le deuxième trimestre de l’exercice 22, contre 412 crore de Rs au cours de la période de l’année précédente. Le revenu total s’élevait à Rs 11 440 crore contre Rs 11 616 crore, enregistrant une baisse marginale.

Puissance de Tata: Le bénéfice d’exploitation consolidé de Tata Power Company pour le trimestre juillet-septembre a chuté de 16,22% en glissement annuel (YoY) à Rs 1 663,64 crore, entraîné par des pertes plus élevées au projet ultra-méga électrique de Mundra en raison d’une augmentation du coût du charbon importé .

DLF : DLF a annoncé jeudi un bond de 61% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé à Rs 380 crore pour le trimestre juillet-septembre, aidé par une forte dynamique dans le secteur résidentiel, en particulier le segment du luxe.

Reliance Industries Ltd: Au moment où le gouvernement a offert un moratoire de quatre ans pour les paiements du spectre, Reliance Jio de RIL a prépayé l’intégralité du montant relatif aux enchères de 2016 au gouvernement. Selon des sources du département des télécommunications (DoT), Reliance Jio a réglé les cotisations, s’élevant à environ Rs 10 700 crore, plus tôt ce mois-ci. Jusqu’à présent, l’entreprise payait des versements annuels.

Jindal inoxydable : Le fabricant d’acier inoxydable Jindal Stainless (Hisar) a affiché jeudi une augmentation de 195% de son bénéfice consolidé après impôts à Rs 499 crore pour le trimestre juillet-septembre de l’exercice en cours, contre Rs 169 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

