Reliance Capital fait à nouveau défaut de paiement aux obligataires

Le prêteur avait contracté un prêt de 524 crore Es de HDFC et 101 crore de Rs d’Axis Bank.

Reliance Capital a une fois de plus omis de payer les intérêts pour les débentures non convertibles (NCD) exigibles les 28 mars et 29 mars 2021. Avec ce défaut, le prêteur non bancaire n’a pas effectué de paiement aux porteurs d’obligations au moins 50 fois exercice en cours (FY21). Bien que le montant du défaut de paiement n’ait pas pu être déterminé, la société avait révélé au cours de son trimestre de décembre (Q3FY21) qu’elle avait répertorié des MNT d’une valeur de 14 827 crore Rs.

Reliance Capital avait précédemment invité des manifestations d’intérêt (EoI) pour ses actifs clés. Cependant, aucun accord final n’a été conclu jusqu’à présent avec les candidats à la résolution. La société a invoqué des obstacles juridiques pour ne pas être en mesure de procéder à la monétisation de ses actifs, ce qui a entraîné un retard dans le service de la dette.

«La société n’est pas en mesure de procéder à la monétisation des actifs en raison de l’interdiction faite à la société de disposer, d’aliéner, de grever directement ou indirectement ou autrement une partie de la possession de tout actif, sauf dans le cours normal des affaires, comme le paiement d’un salaire et les cotisations statutaires », a déclaré mardi Reliance Capital.

La société en difficulté a également manqué 12 versements de HDFC et Axis Bank de janvier 2020 à février 2021. Reliance Capital a manqué le paiement d’intérêts mensuel de Rs 4,77 crore à HDFC et Rs 71 lakh à Axis Bank. Le prêteur avait contracté un prêt de 524 crore Es de HDFC et 101 crore de Rs d’Axis Bank.

Alors que HDFC facturait des taux d’intérêt compris entre 10,6% et 13%, Axis Bank avait accordé le prêt à Reliance Capital à 8,25% par an. L’encours total de Reliance Capital auprès des banques et des institutions financières s’élevait à Rs 711 crore. Cependant, l’endettement financier total de Reliance Capital est resté à Rs 20643 crore au 28 février 2021.

La perte nette de Reliance Capital s’était élargie à Rs 4 018 crore au cours du trimestre de décembre (Q3FY21), contre une perte nette de Rs 135 crore à la même période il y a un an. Les dépenses de la société ont presque doublé à Rs 8 662 crore par rapport à Rs 4 731 crore l’année dernière. Les revenus d’intérêts de la société ont été réduits de moitié à Rs 684 crore, contre Rs 1400 crore en décembre 2019.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.