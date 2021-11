Reliance, Coal India, Tata Steel, Zee Entertainment, Future Retail, Bank of Baroda, BHEL en bref

Les analystes techniques disent que la texture intrajournalière du Nifty est faible, mais une forte possibilité d’un rallye de retrait n’est pas exclue s’il réussit à se négocier au-dessus de 50 jours SMA ou 17750. Image: .

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 48,50 points ou 0,27% à 17 980 sur la bourse de Singapour, indiquant une ouverture d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. En outre, les mouvements sur les marchés mondiaux, ainsi que les fluctuations des devises (en particulier du dollar) et des prix du brut, seront étroitement surveillés. Les analystes techniques disent que la texture intraday du Nifty est faible, mais une forte possibilité d’un rallye de retrait n’est pas exclue s’il réussit à se négocier au-dessus de 50 jours SMA ou 17750. « Pour les day traders, 17750-17800 seraient des niveaux de support clés, et tant que l’indice se négocie au-dessus du même niveau, le sentiment haussier sera intact. D’un autre côté, en dessous de 17750, cela pourrait déclencher une faiblesse à court terme et nous pourrions assister à une correction intrajournalière rapide jusqu’à 17700 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Charbon de l’Inde, ONGC : Un total de 767 sociétés cotées à l’ESB, dont Coal India, Grasim Industries, Hero MotoCorp, Hindalco Industries, ONGC, Amara Raja Batteries, Apollo Hospitals Enterprise, Ashok Leyland, Mrs Bectors Food Specialities, Bharat Forge, Burger King, Force Motors, Glenmark Pharma , Motherson Sumi Systems, NALCO, NBCC, Paras Defence et Suzlon Energy publieront leurs résultats du trimestre de septembre le 12 novembre.

Nouvelles connexes

Tata Steel, Zomato, Yes Bank, Nykaa, BPCL, Kalyan Jewellers, Future Retail, Zee Ent en bref Nykaa, HDFC, Zee Media, Jet Airways, Power Grid, Berger Paints, Petronet LNG stocks en bref Focus sur les actions de Reliance Industries, Power Grid, Future Retail, L&T Tech, Britannia Industries

Stocks sous interdiction F&O : Sept actions – Bank of Baroda, BHEL, Escorts, Indiabulls Housing Finance, Punjab National Bank, SAIL et Sun TV Network – font l’objet d’une interdiction F&O pour le 12 novembre. Si l’intérêt ouvert d’une action dépasse 95% de la MWPL (marché- limites de positions larges), tous les contrats F&O de ce stock entrent dans une période d’interdiction.

Tubes Apollo APL : DSP Mutual Fund a acquis 14,72 actions de lakh à 900 Rs par action, tandis que le promoteur Rahul Gupta a vendu 15,01 actions de lakh à 900,32 Rs par action, et l’entité de promotion APL Infrastructure a déchargé 30,01 actions de lakh à 900,04 Rs par action sur le NSE.

Reliance Industries Ltd : Reliance Retail Ventures Limited (RRVL) de Mukesh Ambani a acquis des entreprises de lingerie de détail sous la marque ombrelle «amante» de MAS Brands, une filiale à 100 % de MAS Holdings, basée au Sri Lanka, pour un montant non divulgué.

ZEEL : Zee Entertainment Enterprises a annoncé jeudi une augmentation de 187% de son bénéfice net consolidé à Rs 270,2 crore, mais cela était inférieur aux estimations des analystes qui avaient prévu un bénéfice net trimestriel de Rs 286,5 crore. En comparaison, la société de médias avait affiché un bénéfice net de Rs 94 crore pour le même trimestre de l’exercice précédent, a-t-elle déclaré dans une annonce boursière.

Tata en acier : Tata Steel a annoncé jeudi une augmentation de 7,5 fois de son bénéfice net consolidé pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. La forte augmentation des bénéfices a été soutenue par des réalisations et des ventes plus élevées de l’entité singapourienne NatSteel Holdings, alors même que les livraisons d’acier ont diminué de façon saisonnière. -quartier faible.

Commerce de détail futur : La Cour suprême a dit jeudi à Future Retail (FRL) de ne pas poursuivre son accord de fusion de 24 713 crores avec Reliance Retail de quelque manière que ce soit jusqu’à ce qu’elle entende l’affaire le 23 novembre.

Énergie verte d’Adani : Adani Green Energy Ltd (AGEL), le plus grand développeur d’énergie solaire au monde, vise 45 gigawatts de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030 et investira 20 milliards de dollars pour développer une capacité de production solaire de 2 GW par an d’ici 2022-2023.

