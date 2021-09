Reliance Digital lance une nouvelle campagne #MyKindOfTech

Avec #MyKindOfTech, la marque a lancé un programme où les besoins d’un client seront entendus et compris en détail avant qu’un produit ne lui soit recommandé.

Le détaillant d’électronique Reliance Digital a lancé sa nouvelle campagne appelée #MyKindOfTech. La campagne multimédia à 360 degrés créée par l’agence de marque et de communication L&K Saatchi & Saatchi est ancrée dans la devise de la marque “Personnaliser la technologie” et promet de fournir aux clients les produits les mieux adaptés à leurs besoins et à leurs préférences de style de vie.

Avec #MyKindOfTech, la marque a lancé un programme où les besoins d’un client seront entendus et compris en détail avant qu’un produit ne lui soit recommandé. Il offrira également aux clients une multitude d’options d’achat via « My Kind of Shopping », des options de financement faciles avec « My Kind of Finance » et une expérience de service certifiée par la marque via « My Kind of Service » ; changer efficacement le paradigme du shopping technologique en Inde. « Reliance Digital comprend que chaque client qui souhaite acheter un produit électronique cherche à répondre à un ensemble spécifique de besoins », a déclaré la société.

« My Kind of Tech est né de l’idée que, bien que l’électronique soit intrinsèque à la vie de chacun, il existe toujours un type de technologie parfait qui répond aux besoins uniques de chaque individu. Notre objectif est de faire de Reliance Digital le premier nom qui vienne à l’esprit de tous les Indiens lorsqu’ils pensent à trouver la technologie qui leur convient », a déclaré Paritosh Srivastava, PDG de L&K Saatchi & Saatchi, lors du lancement de la nouvelle campagne.

Faisant partie du Groupe Publicis, L&K Saatchi & Saatchi est une agence de communication qui travaille dans les domaines de la publicité traditionnelle et numérique, de l’image de marque, du design, de l’UI/UX, du contenu et du conseil en marque. Le portefeuille de clients de l’agence comprend des noms tels que Hero Motocorp, Renault, P&G, Dabur, Jockey, Idea Cellular, Pepperfry, Amway, ITC, Zee, HSBC, Tuborg, Hamdard, entre autres.

