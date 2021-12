Reliance est l’entreprise indienne la plus visible dans les médias : rapport Wizikey

La State Bank of India (SBI) arrive en deuxième position au classement, suivie de Bharti Airtel, Infosys et Tata Motors, selon le News Score Report de Wizikey.

Reliance Industries Ltd, la plus grande entreprise indienne en termes de revenus, de bénéfices et de valeur marchande, a dépassé le classement 2021 du Wizikey News Score en tant qu’entreprise indienne la plus visible dans les médias. La State Bank of India (SBI) arrive en deuxième position dans le classement, suivie de Bharti Airtel , Infosys et Tata Motors, selon le News Score Report de Wizikey.

Le score d’actualités de Wizikey est la première mesure intégrée du secteur qui mesure la visibilité des actualités. Le score est déterminé par le volume d’actualités, la présence des gros titres, la portée des publications et le lectorat. À l’échelle mondiale, Facebook est classé n ° 1 sur l’index, suivi par Alphabet Inc, qui détient Google. Amazon est classé n°3 suivi par Apple Inc, Samsung Electronics, Netflix et Microsoft.

Reliance est classée au n ° 8 du classement mondial. Les autres sur la liste indienne incluent HDFC au n ° 6, suivi par HDFC Bank, TCS, Maruti Suzuki India, Vodafone Idea et ICICI Bank. NTPC est la société d’État la mieux classée. entreprise sur la liste, arrivant au n ° 13. La reconnaissance de Reliance vient sur le dos de la reconnaissance d’Exchange4Media Group récemment au groupe dirigé par le milliardaire Mukesh Ambani comme l’une des marques indiennes avec les meilleurs professionnels de la communication internes 2021.

Le rôle d’une équipe de communication d’entreprise dynamique et avisée est important pour assurer la visibilité médiatique de toute entreprise. Le score d’actualités de Wizikey est la première mesure normalisée au monde à mesurer la visibilité des actualités pour les marques et les particuliers à l’aide de l’intelligence artificielle, du big data, de l’apprentissage automatique et de l’intelligence médiatique. Le News Score prend en compte divers critères clés tels que le volume d’actualités, la présence des gros titres, la portée des publications, le lectorat, etc., selon Wizikey.

Le score va de 0 à 100 et est basé sur le suivi de plus de 5 000 publications. Pour sa position de n°11, Reliance a un score d’actualités de 84,9 pour 2021. Facebook, Alphabet, Amazon et Apple sont les seules entreprises au monde à avoir un score au-dessus de 90. Le score d’actualités de Reliance exclut les mentions de titre autonomes de « Jio ».

En 2021, Reliance a fait l’actualité non seulement pour ses initiatives d’entreprise telles que le détail d’une feuille de route pour l’énergie verte de plusieurs milliards de dollars, le début des gisements de gaz dans le bassin KG, le lancement du smartphone abordable JiPhone Next et le début de la vente au détail de carburant sous la marque Jio-bp, elle a également fait la une de ses initiatives philanthropiques, notamment dans la lutte contre le COVID-19. fintech, edtech, commerce électronique B2B, technologie d’entreprise et logistique, avec des start-ups crypto faisant leurs débuts.

Selon le rapport, Ola, Dream11, Swiggy, OYO, Ola Electric, BharatPe, Byju’s, CRED, MobiKwik, Unacademy ont émergé comme le top 10 des startups les plus chaudes de 2021 sur la base du classement par Wizikey’s News Score de chaque marque qui analyse les actualités en en termes de volume, de gros titres, de portée unique des publications médiatiques et de lectorat.

Commentant le rapport de cette année, Anshul Sushil, co-fondateur et PDG de Wizikey a déclaré : « L’idée était d’aider les marques à comprendre où elles se situent en termes de visibilité avec notre métrique News Score. Cette mesure standard unique permet de mesurer les relations publiques (relations publiques) et les communications. Ce rapport est le reflet de l’année qui s’est écoulée.

