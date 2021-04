Reliance fournit 700 tonnes d’oxygène à 3 états et un UT chaque jour

Reliance Industries Ltd (RIL) a peaufiné son processus de fabrication à la raffinerie de Jamnagar pour produire et distribuer chaque jour environ 700 tonnes métriques d’oxygène de qualité médicale dans trois États et un territoire de l’Union, ont annoncé mardi des sources officielles.

Les 700 tonnes d’oxygène sont transportées quotidiennement depuis les deux derniers jours vers le Gujarat, le Maharashtra, le Madhya Pradesh et le territoire de l’Union de Daman & Diu et Dadra & Nagar Haveli gratuitement dans des pétroliers spéciaux, selon leurs besoins spécifiques. Il suffit de soulager quotidiennement au moins 70 000 patients atteints de Covid-19 gravement malades dans ces États et UT.

L’approvisionnement en oxygène, y compris le transport dans des camions-citernes spéciaux à moins 183 degrés Celsius, est rendu gratuit pour les États / UT bénéficiaires dans le cadre des initiatives RSE du RIL.

Les sources ont ajouté que l’oxygène de qualité médicale n’est pas un produit qui a été produit à la raffinerie Jamnagar plus tôt.

Cependant, avec la flambée actuelle de la demande due à un pic dans les cas de Covid-19, le RIL a installé des équipements et mis en place un processus pour produire et fournir de l’oxygène de qualité médicale en détournant l’oxygène industriel à cette fin.

Les sources ont indiqué qu’en cas de demande de tout autre État du pays, la société s’arrangerait pour leur fournir également de l’oxygène de qualité médicale.

Samedi dernier, lors d’une réunion avec India Inc, le ministre en chef Uddhav Thackeray les avait appelés à prendre des dispositions pour une production et un approvisionnement prioritaires en oxygène pour les patients Covid dans l’État et les industriels avaient accepté à l’unanimité de le faire.

La Fondation Reliance a précédemment créé le premier hôpital Covid de 250 lits du pays en collaboration avec la BrihanMumbai Municipal Corporation (BMC) dans la capitale commerciale du pays.

Plus tard, il a mis en place un centre d’isolement entièrement équipé à Lodhivali, dans le Maharashtra, et a soutenu un service de quarantaine pour les patients suspects à l’hôpital Spandan Holistic Mother-and-Child Care de Mumbai.

L’ICMR avait identifié l’hôpital de la Fondation Sir HN Reliance à Mumbai pour un essai clinique multicentrique visant à évaluer l’efficacité de la thérapie plasma pour Covid.

L’hôpital a également fourni des services de “ quarantaine à domicile ” qui comprennent des médicaments et des consommables, des dispositifs de surveillance des signes vitaux, des désinfectants à domicile, des consultations vidéo avec des médecins, des soins infirmiers à domicile et des collections d’échantillons, en plus de nombreuses autres initiatives liées à Covid.