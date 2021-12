Reliance General Insurance obtient l’approbation de l’IRDAI pour tester 9 produits

La société a reçu l’approbation du bac à sable pour les neuf produits de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) en une seule fois dans la 2e cohorte, a déclaré le 4e plus grand assureur général du secteur privé.

Reliance General Insurance Company lancera bientôt neuf produits sandbox pour répondre aux besoins en mutation rapide des clients dans le secteur de l’assurance. La société a reçu l’approbation sandbox pour les neuf produits de l’Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) en une seule fois la 2e cohorte, a déclaré le 4e plus grand assureur général du secteur privé.

L’annonce est conforme à l’objectif à long terme de l’entreprise de ré-innover et de redéfinir le secteur de l’assurance pour répondre aux attentes des clients en évolution rapide à l’ère numérique, a-t-il déclaré dans un communiqué. le segment de la télématique.

Le reste des offres provient de la gamme de produits innovants de l’entreprise conçue pour répondre aux exigences actuelles et futures des clients. La Compagnie d’assurance générale Reliance est l’une des sociétés les plus axées sur la technologie et elle vise à introduire ces offres de produits pionnières pour fournir une couverture d’assurance holistique à partir d’un perspective futuriste, a déclaré la société.

Rakesh Jain, PDG de Reliance General Insurance Company Ltd., a déclaré : « Les taux d’approbation élevés de nos applications sandbox de l’IRDAI témoignent de la confiance de l’organisme de réglementation dans l’innovation de RGICL pour répondre aux exigences en constante évolution en matière d’assurance. »

La pandémie a transformé le paysage de l’assurance et accru les attentes des clients. Les neuf produits sandbox approuvés sont conçus pour répondre aux attentes des clients grâce à des offres personnalisées, a déclaré Jain. « Ils sont également modélisés pour répondre aux besoins actuels et futuristes des clients. Nous avons l’intention de faire passer l’expérience client au niveau supérieur avec ces offres nouvelle génération », a-t-il déclaré.

Le bac à sable réglementaire (RS) fait généralement référence aux tests en direct de nouveaux produits ou services dans un environnement réglementaire contrôlé/de test pour lequel les régulateurs peuvent (ou non) autoriser certains assouplissements dans le but limité des tests. Le RS permet au régulateur, aux innovateurs, les fournisseurs de services financiers et les clients à effectuer des tests sur le terrain pour recueillir des preuves sur les avantages et les risques des nouveaux produits et services financiers.

