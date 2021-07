Reliance General lance une police d’assurance santé Super complémentaire avec une couverture jusqu’à Rs 1,3 cr

in

Reliance General Insurance a lancé aujourd’hui la police d’assurance Reliance Health Super Top-up, qui relève le défi de l’insuffisance de la couverture maladie lorsque les frais médicaux dépassent la couverture standard et augmentent les dépenses personnelles d’un assuré. La police peut être souscrite par toute personne âgée de 18 à 65 ans.

La compagnie d’assurance-vie affirme que Reliance Health Super Top-up est un moyen abordable d’améliorer la couverture d’assurance-maladie avec une multitude d’avantages de pointe, en particulier avec les coûts médicaux croissants. Des dépenses de donneurs d’organes aux traitements modernes à la pointe de la technologie comme les chirurgies robotiques, peuvent être utilisés sans aucun plafonnement dans la politique. La police offre également une couverture mondiale, ainsi qu’une couverture d’ambulance aérienne jusqu’à Rs 5 lakhs, de maternité jusqu’à Rs 2 lakhs et des articles consommables, qui sont rares à trouver des avantages.

Les options de somme assurée de la recharge Reliance Health Super vont de Rs 5 lakhs à Rs 1,3 crore. La société affirme que la somme assurée plus élevée agit comme un coussin financier pour les assurés afin de compléter leurs polices de santé existantes à faible couverture, qui sont insuffisantes pour répondre aux besoins financiers en cas d’hospitalisation, même mineure.

Les personnes sans police d’assurance-maladie existante peuvent également choisir ce plan super complémentaire et payer la franchise choisie dans la police, de leur propre poche. Une gamme d’options de franchise allant de Rs 2 lakhs à Rs 30 lakhs, ce qui permet de la choisir facilement selon ses besoins, selon que le montant de la franchise payé par l’individu à partir d’une police de base existante ou de sa propre poche, avant le super top -up politique peut commencer à couvrir.

Rakesh Jain, directeur général et PDG de Reliance General Insurance, déclare : « L’année dernière a été difficile pour tout le monde alors que les gens traversaient une crise sanitaire incertaine. Les frais médicaux devenant exorbitants avec la demande croissante de soins de santé, nous soulageons les problèmes de nos assurés en offrant un produit d’assurance comme la police Reliance Health Super Top Up, qui donne à un individu la couverture financière excédentaire dont il a tant besoin, à un coût- manière efficace, qui peut augmenter la protection d’assurance pour eux et leur famille.

Le contrat Super complémentaire peut être souscrit sur une base flottante individuelle ou familiale, pour 1, 2 ou 3 ans d’ancienneté. La police propose une « franchise globale à long terme », où le montant de la franchise doit être croisé une seule fois pour des périodes de police à long terme de 2 ou 3 ans, ce qui est autrement une exigence annuelle. La police offre également la possibilité de supprimer la franchise et de convertir la police super complémentaire en une police de santé standard après 4 années sans sinistre, avec sa fonction de rachat de franchise.

