Reliance, HDFC Bank parmi 4 valeurs techniques à acheter ; les graphiques suggèrent une tendance haussière à l’avenir

La texture à court terme de Nifty est haussière, mais en raison d’un rallye intraday exagéré, les haussiers pourraient préférer faire une pause temporaire vers 17275-17300.

Par Shrikant Chouhan

Les indices de référence ont poursuivi leur élan positif pour la deuxième journée consécutive. L’indice Nifty 50 a terminé en hausse de 147 points tandis que l’ESB Sensex était en hausse de 477 points. Parmi les secteurs, presque tous les principaux indices sectoriels se sont négociés dans le vert mais l’indice automobile et l’indice smallcap ont surperformé. Après une forte ouverture, Nifty a oscillé dans la fourchette 17160-17250 et BSE Sensex dans la fourchette 57650-57950. Techniquement, après une longue période, le Nifty a réussi à clôturer au-dessus de la SMA à 20 jours, ce qui est globalement positif.

Nous pensons que la texture à court terme de Nifty est haussière, mais en raison d’un rallye intrajournalier excessif, les acheteurs pourraient préférer faire une pause temporaire vers 17275-17300 et 58000-58100. La configuration de négociation suggère qu’une correction intrajournalière rapide est possible si le Nifty et le Sensex réussissent à se négocier en dessous des niveaux de 17180 et 57750, respectivement ; en dessous, la vague de correction passera à 17100-17160 et 57500-57300. De l’autre côté, au-dessus de 17200 et 57800, la formation de la poursuite de la tendance haussière de l’indice se poursuivra jusqu’à 17300 et 58100. Une nouvelle hausse peut également se poursuivre, ce qui pourrait faire monter les indices jusqu’aux niveaux 17370 et 58300.

Stocks techniques à acheter

Banque HDFC

ACHETER, CMP : Rs 1 460,8, CIBLE : Rs 1 530, SL : Rs 1 430

Après la consolidation pendant quelques sessions près de la zone de support, le compteur a donné une cassure de son mouvement lié à la fourchette et il a formé une formation de chandelier en étoile qui suggère un renversement de tendance et une force haussière pour un nouveau mouvement à la hausse par rapport aux niveaux actuels.

Reliance Industries Ltd (RIL)

ACHETER, CMP : Rs 2 398,4, CIBLE : Rs 2 520, SL : Rs 2 350

L’action était dans un canal en pente après avoir atteint des sommets d’environ 2750, finalement, son mouvement à la baisse s’est arrêté près de la zone de support de retracement et le fort rebond est visible dans le compteur, la récente cassure de la ligne de tendance confirme que l’élan haussier restera dans l’horizon temporel à venir .

Berger peint l’Inde

ACHETER, CMP : Rs 752.6, CIBLE : Rs 790, SL : Rs 735

Au cours des dernières semaines, l’action a été vue dans un mode lié à une fourchette, et actuellement le compteur se négocie près de la ligne de rupture du modèle de graphique en triangle symétrique. Par conséquent, l’action récente des prix indique qu’une forte cassure est très probable dans quelques séances de négociation.

DLF

ACHETER, CMP : Rs 385,8, CIBLE : Rs 405, SL : Rs 377

Le compteur s’est inversé par rapport à son support de ligne de tendance et il est dans un mouvement haussier progressif qui indique que le compteur a un potentiel pour un nouveau mouvement haussier par rapport aux niveaux actuels.

(Shrikant Chouhan est responsable de la recherche sur les actions (vente au détail) chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

