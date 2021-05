Reliance Home, India Cements, Bharti Airtel, Cadila, Cipla, Panacea Biotec, Alembic Pharma en bref

Les participants au marché s’inspireront des résultats de la dernière étape des résultats du trimestre, de l’expiration prévue des F&O, des tendances des cas de COVID-19, de la campagne de vaccination et d’autres développements mondiaux. Image: .

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 145 points ou 0,95% de plus à 15 335 sur la Bourse de Singapour, suggérant une forte ouverture pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Les participants au marché s’inspireront des résultats de la dernière tranche des résultats du trimestre, de l’expiration prévue des F&O, des tendances des cas de COVID-19, de la campagne de vaccination et d’autres développements mondiaux. En outre, les prix du pétrole et le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain seront également surveillés par les participants. «L’indice astucieux a franchi la résistance antérieure des niveaux de 15044 et s’est maintenu au-dessus de la ligne de tendance baissière ainsi que de la formation Ichimoku Cloud qui suggère une force haussière dans le compteur. Un oscillateur stochastique et MACD a également suggéré un croisement positif sur la période quotidienne, ce qui a encore renforcé le compteur. À l’heure actuelle, le Nifty semble avoir une résistance immédiate à 15 340 et une résistance majeure est intacte à 15 450 niveaux tandis que le support est placé à environ 15 000 », a déclaré Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Choice Broking.

Stocks en bref

Laboratoires Alkem, VIP Industries: Sociétés cotées en bourse telles que Alkem Laboratories, Bayer CropScience, Emami, AIA Engineering, Thermax, Bajaj Electricals, Computer Age Management Services, TTK Prestige, AstraZeneca Pharma India, Vardhman Textiles, Laxmi Organics Industries, LUX Industries, VIP Industries, Transport Corporation of India , Stove Kraft, Ramco Systems, GATI, TVS Srichakra, entre autres, publieront leurs résultats trimestriels le 25 mai.

India Cements, Shree Cement, SBI, RIL, JSW Steel, Barbeque-Nation Hospitality en bref Infosys, Indian Oil, Adani Green, Bosch, HPCL, Biocon, JK Lakshmi Cement, Relaxo stocks en bref Bharti Airtel, Infosys, Tata Motors, Indian Oil, Yes Bank, Brigade Enterprises, Coal India stocks en bref

Reliance Home Finance: RHFL a fait défaut de paiement de Rs 31,32 crore d’intérêts à 27 prêteurs le 30 avril, a annoncé lundi le prêteur hypothécaire aux bourses. La liste des prêteurs comprend entre autres la Bank of Baroda, la Punjab National Bank, la ICICI Bank, la HDFC Bank, la Canara Bank, la Bank of India et l’Indian Bank.

Produits pharmaceutiques Alembic: Alembic Pharmaceuticals est prêt à fabriquer de l’amphotéricine-B, un médicament utilisé pour traiter les patients atteints de mucormycose, après avoir reçu une licence pour le faire de la Food & Drug Control Authority (FDCA), Gujarat.

Manappuram Finance: Manappuram Finance a annoncé la clôture d’un prêt commercial de sept ans de 15 millions de dollars (111,15 crore de roupies) de la société américaine WorldBusiness Capital (WBC). Le prêt accordé conformément aux normes de la BCE en Inde permettra à Asirvad d’étendre ses activités de fourniture de petits prêts aux femmes propriétaires d’entreprises à faible revenu dans les zones rurales pour démarrer et développer leurs entreprises, ont indiqué des sources.

Inde Ciments: India Cements a déclaré un bénéfice net autonome de Rs 71,63 crore pour le quatrième trimestre de FY21, rebondissant sur une perte nette de Rs 111,07 crore au trimestre correspondant du dernier exercice. La société a affiché un revenu de Rs 1 461,44 crore contre Rs 1 169,92 crore.

Bharti Airtel: Bharti Airtel a déclaré lundi que son réseau était entièrement prêt pour la 5G et a également annoncé le déploiement d’un spectre supplémentaire au Karnataka et au Tamil Nadu pour améliorer la qualité du réseau. La société a déployé un spectre supplémentaire de 11,2 Mégahertz (Mhz) au Karnataka et de 5 Mhz au Tamil Nadu, tous deux dans la bande de 1800 Mhz, communément appelée spectre 2G.

Cadila Healthcare: La société indienne Cadila Healthcare (CADI.NS) vise à tripler la production mensuelle d’un candidat vaccin COVID-19 jusqu’à 30 millions de doses, a déclaré ., citant le directeur général de la société, alors que le pays lutte contre une vague massive d’infections.

Cipla: Roche India et Cipla ont annoncé que le premier lot de l’anticorps Cocktail (Casirivimab et Imdevimab) est désormais disponible en Inde tandis qu’un deuxième lot sera disponible d’ici la mi-juin. Au total, ils peuvent potentiellement bénéficier à 2 patients lakh car chacun des 100 000 packs qui seront disponibles en Inde offre un traitement pour deux patients.

Panacea Biotec: Le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) et Panacea Biotec ont annoncé le lancement de la production du vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus. Le premier lot produit dans les installations de Panacea Biotec à Baddi sera expédié au Centre Gamaleya pour un contrôle qualité.

