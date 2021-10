Reliance, ICICI Bank, Infosys, parmi 290 actions pour atteindre des sommets de 52 semaines sur l’ESB ; 22 actions ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines

Jusqu’à présent dans la journée, l’indice des 30 actions a atteint un sommet historique de 62 245,43, et Nifty de NSE a atteint un sommet à vie de 18 604,45.

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient à de nouveaux niveaux élevés à vie mardi, prolongeant le rallye de sept jours. Jusqu’à présent dans la journée, l’indice des 30 actions a atteint un sommet historique de 62 245,43, et Nifty de NSE a atteint un sommet à vie de 18 604,45. Au milieu de ce rallye, un total de 10 actions – Axis Bank, Bajaj Finserv, ICICI Bank, IndusInd Bank, Infosys, Larsen & Toubro, NTPC, Reliance Industries Ltd, State Bank of India et Tech Mahindra – ont atteint des sommets de 52 semaines sur le 30 actions ESB Sensex. Les cours des actions Bajaj Finserv, ICICI Bank, IndusInd Bank, Infosys, NTPC, RIL et SBI ont dépassé les sommets d’hier. Axis Bank a atteint un nouveau record de Rs 827,05, L&T à Rs 1 869,20 et Tech Mahindra à Rs 1 569,25 chacun.

Un total de 290 actions a atteint mardi son plus haut niveau respectif de 52 semaines sur l’ESB. Les principaux titres étaient Century Plyboards, Craftsman Automation, DB Realty, Dixon Technologies (Inde), Indian Bank, JK Tire & Industries, Page Industries, Punjab National Bank, Supreme Industries, Tata Coffee, Tata Communications, Tata Elxsi, Tata Power Co., Trident, Union Bank of India, Vedanta, V-Mart Retail et Voltas.

Sur l’ESB 200, un total de 29 scripts se négociaient à leurs nouveaux niveaux élevés de 52 semaines. Certains des noms de renom incluent Aarti Industries, Larsen & Toubro Infotech, Mphasis, Info Edge (Inde), Pidilite Industries et Siemens. Même si BSE Sensex se négociait à des niveaux record, un total de 14 actions ont touché leurs plus bas respectifs de 52 semaines sur l’ESB. La liste comprend des actions telles que Arihant Tournesol, Cityman, JLA Infraville Shoppers, Sun Retail.

Sur le National Stock Exchange (NSE), un total de 158 scripts a atteint des sommets de 52 semaines et 10 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets en 52 semaines comprennent Apar Industries, Arvind, Bharat Dynamics, . Energy Systems, Centum Electronics, CG Power and Industrial Solutions, Cholamandalam Investment and Finance Company, Coforge, Cyient, Eris Lifesciences, Gravita India, Larsen & Toubro Infotech, L&T Services technologiques, Mahindra CIE Automotive, Maharashtra Scooters, Max Ventures and Industries, McDowell Holdings, Oracle Financial Services Software, Paras Defence and Space Technologies, Sonata Software, TTK Prestige et Zen Technologies.

Au contraire, 10 actions, dont Airo Lam, Coastal Corporation, Glenmark Life Sciences, Nandani Creation, Marine Electricals (Inde), Pansari Developers et Servotech Power Systems ont atteint leurs plus bas respectifs en 52 semaines.

