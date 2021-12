Reliance Industries, Bharti Airtel, Maruti Suzuki India, Tata Power parmi les actions ciblées aujourd’hui

Stock à surveiller. (Photo : REUTERS)

Les marchés intérieurs ont augmenté mercredi, aidés par des données économiques positives, mais les graphiques montrent toujours un biais baissier. « La configuration globale négative du graphique reste intacte et une hausse supplémentaire à partir d’ici pourrait rencontrer une forte résistance aérienne autour des niveaux 17300-17400 au cours des 1-2 prochaines sessions, avant de montrer une autre série de faiblesse par rapport aux sommets. Le support immédiat est placé à 17080 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Les marchés mondiaux sont toujours secoués par la nouvelle variante de covid-19, obligeant les analystes à conseiller aux investisseurs de rester prudents et d’attendre plus de clarté.

ONGC : La société d’État a été démantelée mercredi par la Cour suprême de l’Inde pour avoir « insulté » les arbitres nommés par elle pour résoudre un différend avec Schlumberger Asia Services, basé à Hong Kong, en refusant de payer des frais. Le tribunal d’Apex a demandé au procureur général KK Venugopal de régler le « problème de paiement » avec le PSU.

Actions automobiles: À l’exception de Maruti Suzuki India, tous les principaux constructeurs automobiles ont signalé une baisse de leurs ventes sur une base mensuelle. Maruti Suzuki a enregistré une croissance de 0,6% de ses ventes. Hero Motorcorp a signalé une baisse stupéfiante de 41% de ses ventes. Les escortes ont vu leurs ventes chuter de 47% entre octobre et novembre.

Reliance Industries, Vodafone Idea, Bharti Airtel: Reliance Jio de Mukesh Ambani s’est plaint auprès de l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde contre Vodafone Idea et Bharti Airtel pour avoir créé des barrières pour les abonnés qui souhaitent transférer, en n’offrant pas de service SMS dans les forfaits prépayés à plus faible dénomination.

One97 Communications (Paytm) : Le président et chef de la direction de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, a déclaré que la société voit une échelle dans le déploiement du système et les revenus non UPI, où le commerçant donne des frais de revenus, le MDR (taux d’escompte des commerçants) pour les paiements et le service financier dirigé par crédit, et fournit à la société le prochain niveau de monétisation. La société prévoit d’augmenter les revenus et les méthodes de monétisation sur sa plate-forme au cours des prochains trimestres.

Puissance de Tata : Tata Power Solar Systems, une filiale en propriété exclusive de Tata Power, a reçu une lettre d’attribution de Solar Energy Corporation of India Ltd. (SECI) pour construire un projet solaire EPC de 100 MW ainsi qu’un système de stockage d’énergie à l’échelle des services publics de 120 MWh. La valeur totale du contrat du projet est d’environ Rs 945 crore.

Raymond : Le conseil d’administration de la société a approuvé une offre publique initiale comprenant une offre de vente pour Rs 800 Crore pour JK Files & Engineering Limited, une filiale en propriété exclusive de Raymond.

