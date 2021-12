Reliance Industries, deux actions de métaux parmi les actions à acheter ; ICICI Direct voit une hausse de 10 à 13 % pour chacun

Actions à acheter. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambani a chuté de plus de 11% depuis la mi-octobre. Le titre se situe désormais près des niveaux de cassure précédents, laissant entrevoir une nouvelle opportunité d’achat pour les investisseurs, ont déclaré les analystes d’ICICI Direct. Outre le conglomérat pétrole-télécom, les analystes d’ICICI Direct ont choisi Hindalco et Jindal Stainless comme leurs choix d’actions, soutenus par des analyses fondamentales et techniques. Pour l’espace métal, la société de courtage est optimiste et s’attend à une tendance haussière structurelle après une saine correction prix/temps.

Industries de confiance

Cible – Rs 2 745

Les analystes d’ICICI Direct ont noté que le secteur des télécommunications a surperformé après une cassure de plusieurs années observée en septembre, et ont souligné le RIL comme un proxy privilégié pour le secteur. Le titre, selon les analystes, a atteint ses niveaux de support clés, offrant ainsi une opportunité risque-rendement favorable. « Le point clé à souligner est qu’au cours des 8 dernières semaines, il a retracé 61,8% du rallye des 10 dernières semaines et a retesté la zone de rupture précédente signalant une force inhérente et augure bien pour la prochaine étape de la tendance haussière structurelle. Nous nous attendons à ce que le stock se résolve à la hausse et remette progressivement en question ses sommets de durée de vie de Rs 2750.

Sur le plan fondamental, ICICI Direct a déclaré que les perspectives à long terme et la position dominante de Reliance Industries dans chacun de son portefeuille de produits et services offrent un confort pour la création de valeur à long terme. Pour que le titre atteigne le prix cible, il devra rebondir de 13% par rapport aux niveaux actuels.

Hindalco

Cible – Rs 508

Le cours de l’action Hindalco a augmenté de 11% jusqu’à présent au mois de décembre. « Le titre est actuellement en train de rebondir en prenant un support près de la bande inférieure du canal haussier et l’EMA à 200 jours (actuellement placée à | 403) offre ainsi une nouvelle opportunité d’entrée avec une configuration risque-rendement favorable », a déclaré ICICI Direct. La zone de support clé pour le stock est vue à Rs 400-430 par action.

Fondamentalement, les bonnes performances de la filiale en propriété exclusive Novelis ont contribué à la performance des opérations consolidées d’Hindalco, a déclaré ICICI Direct. « En allant de l’avant également grâce à une demande saine des industries utilisatrices clés, Novelis est susceptible de poursuivre ses bonnes performances, de bon augure pour l’entité consolidée », ont-ils ajouté. Le cours de l’action Hindalco devra augmenter de 10 % pour atteindre le cours cible fixé.

Le cours de l’action Jindal Stainless a augmenté de 10% jusqu’à présent ce mois-ci. « L’action a réussi à se maintenir au-dessus de la ligne de tendance de support en pente ascendante rejoignant les plus bas depuis juin 2020, mettant en évidence une demande d’achat élevée qui signifie une force inhérente », ont déclaré les analystes techniques d’ICICI Direct tout en ajoutant que l’action pourrait se diriger vers un sommet historique de Rs 207. par action.

Jindal Stainless est le plus grand fabricant d’acier inoxydable de l’Inde, avec son usine de Jajpur, Odisha ayant une capacité totale d’acier inoxydable de 1,1 million de tonnes par an. « La société prévoit également d’augmenter sa capacité en aval en augmentant la capacité de décapage recuit laminé à chaud (HRAP) et de décapé recuit laminé à froid », a déclaré ICICI Direct. Le cours cible fixé par ICICI Direct verrait l’action se redresser de 11% par rapport aux niveaux actuels.

