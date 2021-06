Reliance Industries devient la cinquième entreprise indienne avec 2 lakh d’employés

L’effectif combiné de ces cinq acteurs du logiciel s’élevait à 12,4 lakh fin mars 2021.

Reliance Industries (RIL) est devenue la cinquième entreprise indienne à avoir un effectif minimum de deux lakhs d’employés, alors que l’entreprise passe d’un simple acteur de matières premières à un conglomérat axé sur les services. Selon son rapport annuel pour l’exercice 21, l’entreprise a créé plus de 75 000 nouveaux emplois au cours de l’année pandémique, portant son effectif total à 2 36 334.

Cependant, malgré une augmentation massive du nombre d’employés, les dépenses de personnel de RIL ont augmenté modérément à 5,3 % en FY21, contre une croissance annuelle composée (TCAC) de 18,8 % entre FY18-FY20.

« L’augmentation des coûts salariaux en pourcentage par rapport à l’année précédente dépend de nombreux facteurs, notamment le nombre d’employés recrutés/démissionnés, le niveau/grade des employés recrutés/démissionnés, la date d’adhésion (début/fin d’année), l’augmentation annuelle et des incitations », a déclaré un porte-parole de Reliance Industries.

Sur une base consolidée, RIL comptait un effectif de 1 95 618 au cours de l’exercice 2020 et de 1 94 056 à fin mars 2019.

Selon son rapport annuel, Reliance Retail a procédé à des recrutements agressifs au cours de l’année et compte actuellement deux employés de plus de lakh. « Reliance Retail a également embauché des employés de première ligne de manière agressive. Sur le total de 65 000+ nouvelles recrues, 53 000+ étaient plus fraîches. Des interventions de formation, des programmes d’initiation et de préparation au rôle ont été déployés à grande échelle pour les préparer à l’emploi dans les plus brefs délais. Il a également embauché et formé 15 000 partenaires de livraison », indique le rapport.

Les revenus nets de RIL ont diminué pour la première fois au cours des cinq dernières années. Le chiffre d’affaires de RIL a plongé de 21,8% au cours de l’exercice 21 à Rs 4,7 lakh crore sur le dos du bénéfice net de Rs 49 128 crore, qui a augmenté de 24,8%. « La baisse des revenus est principalement due à la baisse des volumes et de la réalisation des produits clés du segment O2C. Le chiffre d’affaires du segment de la vente au détail a été affecté par des fermetures de magasins, des perturbations opérationnelles et une fréquentation nettement plus faible compte tenu de la situation de pandémie. Cela a été partiellement compensé par la hausse des revenus du segment des services numériques en raison de la traction continue des abonnés et de l’ARPU plus élevé », a déclaré Reliance dans le rapport.

À l’exception de Coal India, les trois autres entreprises indiennes comptant plus de deux lakhs d’employés appartiennent au secteur des services. Tata Consultancy Services (TCS) est le plus grand générateur d’emplois avec près de cinq lakhs d’employés, tandis qu’Infosys avait un effectif de 2,6 lakhs en mars 2021. Le nombre d’employés de la State Bank of India (SBI) s’élevait à 2,5 lakhs, selon les données de Bloomberg. montré.

Les effectifs de Coal India, le plus grand producteur de charbon du pays, ont diminué de 37 571 au cours des quatre dernières années pour atteindre 2 72 445 à la fin de l’exercice 20. Pendant ce temps, les exportateurs de logiciels tels que TCS, Infosys, HCL Technology, Wipro et Tech Mahindra ont embauché à un rythme plus rapide avec un taux composé de 5,9% entre FY17-21. L’effectif combiné de ces cinq acteurs du logiciel s’élevait à 12,4 lakh fin mars 2021.

