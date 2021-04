Reliance Industries est à la traîne pour les fonds communs de placement en mars; les gestionnaires de fonds vendent près de 90 actions lakh

Les fonds ont plutôt été déployés vers les offres publiques initiales (IPO). (Image; REUTERS)

Reliance Industries Ltd (RIL) a été le principal retardataire des maisons de fonds communs de placement au mois de mars, la valeur des avoirs ayant chuté de 3 060 crores de roupies. Le cours de l’action de RIL a chuté de 2,6% en mars tandis que les marchés boursiers se sont terminés par des gains marginaux. Cela a conduit les gestionnaires de fonds à vendre 90 actions lakh de la société tout au long du mois. Les investisseurs reviennent aux fonds communs de placement en mars alors que les données de l’AMFI ont montré des entrées nettes pour la première fois en huit mois.

Les maisons de fonds communs de placement détenaient 25,58 crores d’actions de Reliance Industries à la fin de février. Le nombre d’actions à la fin du mois de mars était tombé à 24,68 crore, soit une baisse de 90 actions lakh, selon les données fournies par Edelweiss Research. En termes de changement de valeur, ICICI Securities a déclaré que la baisse de valeur était de 3 060 crores de Rs ou 5,8% par rapport au mois précédent. Les maisons de fonds ont continué de réduire leur participation dans les poids lourds de l’indice au cours des derniers mois. En février, les maisons de fonds ont vendu 72 parts de lakh RIL.

RIL n’était pas la seule action de grande renommée vendue par les maisons de fonds. Edelweiss souligne que le conglomérat pétrolier-télécom a été suivi par Hindustan Unilever, où les maisons de fonds ont vendu 63 actions lakh. Le nombre d’actions vendues était le plus élevé pour Vedanta avec des fonds communs de placement vendant 5 crores d’actions de la société d’Anil Agarwal. ITC a suivi de près avec plus de 4 parts de crore et ICICI Bank avec plus de 2 parts de crore.

Les fonds ont plutôt été déployés vers les offres publiques initiales (IPO). Le mois de mars a été un mois de frénésie d’introduction en bourse et les maisons de fonds communs de placement ont collectivement déployé 1 600 crore de roupies sous 9 noms, a déclaré Edelweiss. MTAR Tech IPO a enregistré les entrées les plus importantes, totalisant Rs 613 crore, les flux Craftsman Automation étaient de Rs 183 crore et Nazara Technologies a reçu Rs 180 crore, ce qui en fait les trois paris les plus élevés effectués par les maisons de fonds dans l’arène de l’introduction en bourse. Les planificateurs d’Easytrip, Suryoday Small Finance, Laxmi Organic, Kalyan Jewelers, Anupam Rasayan et Barbeque Nation ont été les autres bénéficiaires des fonds.

Parmi les actions, BPCL, Bank of Baroda, WABCO India et SBI Cards and Payments Services ont été les scrips qui ont connu le changement de valeur le plus positif au cours du mois de mars.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.