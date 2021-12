Reliance Industries, ITC, TVS Motor, Paytm parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

Sur les graphiques, Nifty a formé une petite bougie négative avec une longue ombre inférieure, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty se sont maintenant ralliés pendant trois séances de bourse consécutives. Sur les graphiques, Nifty a formé une petite bougie négative avec une longue ombre inférieure, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Techniquement, cela indique une formation de motif de bougie de type doji à longues pattes. Normalement, une formation de Doji après une hausse raisonnable et aux résistances cruciales appelle une correction à la baisse par rapport aux sommets », a-t-il ajouté. Du côté fondamental, Dalal Street examinera des données macro cruciales (CPI et IIP), qui pourraient en outre fournir une certaine orientation aux marchés, a déclaré Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking.

TIC – Le géant des FMCG ITC pourrait à nouveau être en action aujourd’hui après que la direction de la société a annoncé qu’elle organiserait la « Journée des investisseurs institutionnels et des analystes financiers » la semaine prochaine, le 14 décembre. L’action avait augmenté de 4% hier.

Industries de confiance : Reliance Industries Ltd de Mukesh Ambani a déclaré avoir reçu 26 338,14 crores de roupies sur 41,90 crores d’actions en tant que montant dû sur le deuxième et dernier appel des actions partiellement payées. Il s’agit de 99 % du montant total. La société a maintenant crédité les actions entièrement libérées aux investisseurs.

Star Health and Allied Insurance Company : La compagnie d’assurance privée, soutenue par l’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala, fera ses débuts en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse n’a pas réussi à obtenir une souscription complète au cours de sa vente initiale d’actions de trois jours.

Un 97 Communications : La société mère de Paytm a déclaré avoir reçu le statut de banque programmée de RBI pour sa Paytm Payments Bank. La Banque peut participer à des appels d’offres (RFP) émis par le gouvernement et d’autres grandes entreprises, des enchères primaires, des pensions à taux fixe et à taux variable et des prises en pension, ainsi qu’une participation à la Facilité permanente marginale.

Laboratoires du Dr Reddy : La société pharmaceutique a déclaré avoir lancé les comprimés de Valsartan aux États-Unis. Les ventes américaines de la même chose devraient être d’environ 150 millions de dollars.

HFCL : La société a levé près de 600 crores de roupies grâce au placement institutionnel qualifié de ses actions. HFCL a attribué 8,72 crores d’actions aux investisseurs à Rs 68,75 par action, soit une remise de Rs 3,58 par action par rapport au cours de l’action.

Moteur TV : Le constructeur automobile a déclaré aux bourses que dans le but d’étendre davantage ses activités en Amérique centrale, la société s’est associée à Active Motors SA, une filiale de Grupo Q, pour le Nicaragua et le Costa Rica. Active SA Motors facilitera l’ouverture de trois points de vente phares et d’environ 50 concessionnaires pour TVS Motor Company de manière progressive au Nicaragua et au Costa Rica.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.