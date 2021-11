Reliance Industries, Paytm, ITC, IndusInd Bank, Bharti Airtel parmi les actions ciblées aujourd’hui

Stocks à surveiller aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Lundi matin, SGX Nifty était en hausse de plus de 80 points, laissant présager un début de transaction positif. Sur les graphiques, cependant, Dalal Street semblait être dans une perspective de plus de faiblesse à venir. « Le marché a connu une chute brutale et davantage de faiblesses pourraient être en magasin. La cassure à la baisse des supports cruciaux et la configuration graphique négative globale selon les calendriers quotidiens et hebdomadaires indiquent la reprise d’une forte tendance à la baisse sur le marché », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Les prochains objectifs inférieurs à surveiller pour Nifty autour de 16 500 niveaux au cours des deux prochaines semaines. Tout rallye de repli à partir d’ici pourrait trouver une forte résistance autour de 17 200 niveaux », a-t-il ajouté.

Industries de confiance : Après Bharti Airtel et Vodafone Idea, Jio de Reliance Industries a augmenté ses tarifs de 20 %. Avec cela, tous les opérateurs de télécommunications privés ont désormais augmenté leur tarif, marquant la première augmentation des prix depuis décembre 2019.

One97 Communications (Paytm) : Paytm, nouvellement cotée, a publié des résultats du deuxième trimestre où elle a enregistré une croissance de ses revenus de 64% en glissement annuel. La société a signalé une perte de Rs 473 crore contre une perte de Rs 436 crore au cours de la même période l’année dernière.

Banque industrielle: Hinduja Group cherchera à augmenter sa participation dans IndusInd Bank après que la Reserve Bank of India a autorisé le promoteur à détenir jusqu’à 26 pour cent dans des prêteurs du secteur privé. Auparavant, le plafond de la participation des promoteurs était de 15 pour cent.

CTI : La société a annoncé vendredi avoir accepté d’acquérir une participation de 16% dans Mother Sparsh Baby Care, une marque de soins personnels ayurvédiques et naturels dans l’espace de vente directe au consommateur (D2C), pour Rs 20 crore.

Banque nationale du Pendjab: Pour tenter de récupérer 200 crores de roupies, PNB a mis en vente une société sidérurgique et agricole basée dans le Madhya Pradesh. La National Steel and Agro Industries Ltd a un solde impayé de Rs 199,90 crore à la banque.

Développeurs Macrotech: La société immobilière cherche à entrer sur le marché de Bengaluru et à investir 3 000 crores de roupies pour la croissance, car elle vise à multiplier par trois ses réservations annuelles de ventes pour atteindre 20 000 crores de roupies d’ici 2025-2026.

