Reliance Industries quitte le secteur du gaz de schiste en Amérique du Nord en cédant les actifs d’Eagleford Upstream

Reliance Industries (RIL) a annoncé lundi sa sortie de l’activité gaz de schiste en Amérique du Nord, après avoir vendu le dernier de ses actifs restants dans les champs de schiste d’Eagleford au Texas, aux États-Unis. Reliance Eagleford Upstream Holding, une filiale en propriété exclusive de RIL, a accepté le 5 novembre de vendre certains de ses actifs de gaz de schiste en amont dans les champs d’Eagleford à Ensign Operating III LLC, une société basée dans le Delaware, à une valeur de contrepartie supérieure à la valeur comptable actuelle des actifs, a indiqué la société.

RIL vendait ses actifs de schiste aux États-Unis depuis 2015, lorsque les prix du pétrole brut ont commencé à baisser, rendant les projets non viables et difficiles à exploiter. Reliance avait entre 2010 et 2013 acheté trois actifs d’exploration pétrolière en amont en joint-venture avec Chevron, Pioneer Natural Resource et Carrizo Oil & Gas ; et une coentreprise intermédiaire avec Pioneer. Le total des investissements agrégés dans les trois actifs s’élevait à près de 8,2 milliards de dollars jusqu’en 2016.

En juin 2015, la société a vendu sa coentreprise intermédiaire Eagle Ford (EFS) avec Pioneer Natural Resources pour 1 milliard de dollars. RIL avait dépensé 46 millions de dollars pour acquérir la participation de 49,9 % dans EFS et investi 208 millions de dollars supplémentaires au fil des ans. À la suite de cette vente, en 2017, RIL a vendu les actifs de gaz de schiste de Marcellus dans le nord-est et le centre de la Pennsylvanie pour 126 millions de dollars.

En février 2021, RIL a vendu ses actifs de gaz de schiste dans les champs Marcellus du sud-ouest de la Pennsylvanie à la société Northern Oil & Gas pour 250 millions de dollars.

